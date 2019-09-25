Северная столица перейдет к единому трехлетнему циклу проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время рабочей поездки по социальным объектам Приморского района.

Этот район - один из самых быстрорастущих в Петербурге. Темпы строительства жилья в последнее время здесь серьезно обгоняли темпы возведения социальной инфраструктуры и дорог. Помимо неудобств, которые это отставание доставляет жителям, такие задержки оборачиваются значительным удорожанием соцобъектов.

Вот разбитый участок Ситцевой улицы между Стародеревенской и Планерной. Сегодня работы там не ведутся. Нет и утвержденного проекта планировки территории. Вся необходимая документация когда-то была разработана, но она устарела в связи с изменением градостроительных норм, сегодня ее использовать нельзя. В результате проект, как говорится, "лежит на полке", а необходимых перемен на улице, которых с нетерпением ждут жители, не происходит.

Еще один пример затянувшегося строительства - здание детской школы искусств на Туристской улице. Эта школа стала долгостроем с 2013 года. За шесть лет здесь сменилось несколько недобросовестных подрядчиков - с ними ведется претензионная работа. А достраивает школу новый подрядчик. Сейчас специалисты выполняют работы по устройству кровли, прокладке наружных инженерных сетей, ведут отделку. Жители надеются, что к Новому году школа искусств все же откроет свои двери.

Это лишь два конкретных примера. А вот общие цифры: по итогам 2018 года 1205 детских садов смогли обеспечить только 73,8 процента мест в ДОУ, если брать за абсолют требования градостроительных норм. А 754 общеобразовательные школы закрыли 71,7 процента от потребности в школьных местах.

- Нельзя допускать ситуации, когда принятый проект ложится на полку. Мы теряем и деньги, и время, а объекта, которого так ждут жители, все нет и нет, - подчеркнул глава города Александр Беглов. Он дал указание профильным комитетам переходить на трехлетний цикл возведения объектов социальной инфраструктуры - чтобы в эти сроки укладывалось и проектирование, и сами строительные работы.

Реформа позволит решить проблему дисбаланса между социальной и жилой застройкой

Что касается злополучного участка Ситцевой улицы, Александр Беглов поручил в кратчайшие сроки разработать проект планировки этой территории. Участок Ситцевой будет включен в адресную программу капитального ремонта. Уже в следующем году сделают временный ремонт дороги.

Проехал глава города и по недавно открывшимся участкам Богатырского и Комендантского проспектов, строительство которых велось с 2012 года. С 1 сентября здесь запущено рабочее движение. Полностью все работы, в том числе и по благоустройству прилегающих территорий, завершатся в 2020 году.

- В этом году в Приморском районе ввели к 1 сентября шесть детских садов и две общеобразовательные школы. До конца года введут еще два детских сада, - заявил Александр Беглов на встрече с жителями района. - Я понимаю, что за один год проблему дисбаланса между социальной и жилой застройкой полностью не решить, но мы планируем в ближайшие три года закрыть этот вопрос.

Кстати

О том, что у Приморского района есть отличные перспективы в решении социальных вопросов, свидетельствует и открытие 1 сентября особенной школы - N 777. Она рассчитана на 1375 учеников, и обучение здесь ведется с уклоном на развитие детей в инженерно-технической сфере. Осмотрев внутриквартальные подъезды к зданию, Александр Беглов предложил ввести обязательную норму при строительстве новых школ - по созданию парковочных мест для автомобилей родителей.