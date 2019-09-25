В Петербурге задержаны 11 человек по подозрению в обмане пенсионеров

В Петербурге возбуждено 12 уголовных дел по признакам мошенничества, которые объединены в одно производство, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Задержаны 11 человек, следователи и полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастности этих лиц к преступлениям. Речь идет о пожилых гражданах Петербурга, которых сотрудники медицинских центров принуждали оплачивать дорогостоящее лечение, которое, как выяснилось, им вовсе не было необходимо.

Началом к расследованию послужило обращение двух петербурженок к главе Следкома Александру Бастрыкину. Женщины, пришедшие на личный прием, заявили, что в 2019 году они пришли в медицинский центр "Верба" для медицинского обследования. Сотрудники этого учреждения попытались ввести их в заблуждение, убеждая в наличии у женщин различных заболеваний, требующих срочного лечения. Они уговаривали их немедленно оформить кредитный договор на сумму 125 тысяч рублей якобы для прохождения лечения. Женщины отказались такой договор подписывать. Позже они узнали, что сотрудники учреждения обзванивают пенсионеров и лиц преклонного возраста, приглашая тех в центр, и под различными предлогами убеждают подписывать кредитные договоры для оплаты лечения, которое на самом деле не проводится.

К настоящему времени выявлено 12 подобных эпизодов. Группа злоумышленников получила таким образом с граждан более 1,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении длительного времени на территории города Санкт-Петербурга под единым руководством действует не менее четырёх организованных преступных групп, участники которых создали в Северной столице целый ряд организаций, в том числе центр "АнгелМед", центр "Роял Клиник", центр "Верба", центр "Ювента". В целях привлечения потенциальных потерпевших участники этих медцентров размещали рекламу в СМИ, а также создали специальный колл-центр. Потерпевшие, полагая, что работники вышеуказанных центров являются профессиональными медицинскими сотрудниками, соглашались на дорогостоящее лечение, заключали кредитные договоры, денежные средства по которым впоследствии переводились на счета, подконтрольные участникам преступных групп и распределялись между ними.

В рамках расследования уголовного дела проводится около 40 обысков по местам жительства подозреваемых лиц, а также в вышеуказанных медицинских центрах. Следователи сейчас пытаются выявить другие аналогичные эпизоды преступной деятельности.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.