Новости

Госдума сформировала делегацию на сессию ПАСЕ 19:16
ФСИН проверит видео с избиением заключенного в пермской колонии 19:05
Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии 18:58
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество 18:35
Путин связал снижение инфляции с "подкруткой" показателей Центробанком 18:27
В Сети появился трейлер инди-вестерна "Плохая земля" 18:27
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе 18:26
"КАМАЗ" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 18:26
МИД РФ: США довели до предела напряжение на Ближнем Востоке 18:24
Объявлен полный список финалистов ТЭФИ 2019 18:21
Стойка шасси загорелась при посадке пассажирского Boeing в Барнауле 18:15
Первым космонавтом ОАЭ стал Хазза Аль-Мансури 18:15
Бывшего футболиста сборной Литвы нашли мертвым 18:10
Из кроссовера Volkswagen Teramont сделали минивэн 18:10
Зеленский опубликовал фото с Трампом 18:09
Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК 17:55
Россия заявила в ОБСЕ о фактах поддержки неонацистов в Европе 17:54
Под Владимиром мать и бабушку уличили в истязании детей 17:52
"Сонный костюм": что будет, если человек водит в состоянии усталости 17:43
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики 17:42
Звезды "Парка Юрского периода" вернутся в "Мире Юрского периода 3" 17:40
Валентина Шевченко опередила Конора Макгрегора в рейтинге UFC 17:37
В Петербурге задержаны 11 человек по подозрению в обмане пенсионеров 17:29
В Поморье жителям труднодоступных мест возместят траты на авиабилеты 17:27
Мадуро подарил Путину саблю 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 17:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержаны 11 человек по подозрению в обмане пенсионеров

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петербурге возбуждено 12 уголовных дел по признакам мошенничества, которые объединены в одно производство, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Задержаны 11 человек, следователи и полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастности этих лиц к преступлениям. Речь идет о пожилых гражданах Петербурга, которых сотрудники медицинских центров принуждали оплачивать дорогостоящее лечение, которое, как выяснилось, им вовсе не было необходимо.

Фото: МВД РФ
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество

Началом к расследованию послужило обращение двух петербурженок к главе Следкома Александру Бастрыкину. Женщины, пришедшие на личный прием, заявили, что в 2019 году они пришли в медицинский центр "Верба" для медицинского обследования. Сотрудники этого учреждения попытались ввести их в заблуждение, убеждая в наличии у женщин различных заболеваний, требующих срочного лечения. Они уговаривали их немедленно оформить кредитный договор на сумму 125 тысяч рублей якобы для прохождения лечения. Женщины отказались такой договор подписывать. Позже они узнали, что сотрудники учреждения обзванивают пенсионеров и лиц преклонного возраста, приглашая тех в центр, и под различными предлогами убеждают подписывать кредитные договоры для оплаты лечения, которое на самом деле не проводится.

К настоящему времени выявлено 12 подобных эпизодов. Группа злоумышленников получила таким образом с граждан более 1,5 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении длительного времени на территории города Санкт-Петербурга под единым руководством действует не менее четырёх организованных преступных групп, участники которых создали в Северной столице целый ряд организаций, в том числе центр "АнгелМед", центр "Роял Клиник", центр "Верба", центр "Ювента". В целях привлечения потенциальных потерпевших участники этих медцентров размещали рекламу в СМИ, а также создали специальный колл-центр. Потерпевшие, полагая, что работники вышеуказанных центров являются профессиональными медицинскими сотрудниками, соглашались на дорогостоящее лечение, заключали кредитные договоры, денежные средства по которым впоследствии переводились на счета, подконтрольные участникам преступных групп и распределялись между ними.

В рамках расследования уголовного дела проводится около 40 обысков по местам жительства подозреваемых лиц, а также в вышеуказанных медицинских центрах. Следователи сейчас пытаются выявить другие аналогичные эпизоды преступной деятельности.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
Пропавших людей смогут найти по геолокации