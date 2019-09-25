В Поморье жителям труднодоступных мест возместят траты на авиабилеты

В Архангельской области ввели компенсацию расходов на авиабилеты для отдельных категорий жителей труднодоступных территорий, до которых можно добраться только самолетом.

Новая мера поддержки касается северян, проживающих в Приморском, Онежском, Лешуконском и Мезенском районах, а также на Новой Земле. Стоимость авиабилетов в областной центр для них достаточно высока, а необходимость выехать туда возникает часто.

До сих пор правом на бесплатный перелет в Архангельск пользовались те жители Поморья, которым требовалась специализированная скорая медицинская помощь в областных больницах, и их сопровождающие.

С 1 января 2020 года жителям труднодоступных уголков области будут выплачивать 50-процентную компенсацию стоимости авиабилетов. Ее смогут получить малообеспеченные инвалиды, люди 65 лет и старше, несовершеннолетние с сопровождающим их родителем.

- При выплате компенсации будет учитываться среднедушевой доход семьи. Критерий - полуторная величина прожиточного минимума. Компенсировать будут стоимость переезда из района в областной центр и обратно. При этом органы местного самоуправления смогут предусмотреть и льготные перелеты в пределах своего муниципального образования, - пояснила министр труда, занятости и соцразвития Архангельской области Елена Молчанова.

Компенсацию будут предоставлять не чаще двух раз в течение календарного года. По подсчетам, ее смогут получить более трех тысяч человек. За три года на это уйдет свыше 30 миллионов рублей из областного бюджета.

Областное собрание депутатов приняло соответствующий закон сразу в двух чтениях.