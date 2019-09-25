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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Семь гектаров зелени

В Санкт-Петербурге появилось новое общественное пространство
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 214(7972)
На берегу Ивановского карьера, крупнейшего водоема Невского района Санкт-Петербурга, заработало новое общественное пространство. Его назвали Ивановско-Щемиловским садом - в память о двух поселениях, располагавшихся когда-то на месте карьера.

За пять месяцев специалисты благоустроили 7,7 гектара территории. Рядом с жилыми домами появились детские и спортивные площадки, в том числе со специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями. Есть и зона подвижного отдыха горожан, оснащенная всевозможными тренажерами, и площадка для скейтбординга, а также дорожки для бега и велосипедных прогулок.

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В новом саду высадили более 600 деревьев - лип, дубов, ив, берез, елей и лиственниц, 5,6 тысячи молодых кустарников. Важно отметить, что приоритетная задача преобразования берегов Ивановского карьера была связана с экосистемой водоема. Строители смогли сохранить зону обитания водоплавающих птиц.

Для любителей природы здесь оборудованы семь обзорных площадок, откуда можно любоваться водной стихией и ее обитателями. В ходе торжественной церемонии открытия общественного пространства в Ивановский карьер выпустили новых постояльцев - карпов.

Надо сказать, что Петербург сегодня активно воссоздает зеленые рекреационные участки, которых в городе явно недостаточно. Точнее, главная проблема заключается в том, что распределены они крайне неравномерно. Зеленые зоны занимают около трети территории города - 31 процент. Эта цифра кажется внушительной. Но если учесть, что большую долю составляют парки Петродворцового, Выборгского, Приморского, Пушкинского и Красносельского районов, станет ясно: городу необходимо наращивать площадь зеленых зон и в других направлениях. Особую нехватку зелени ощущают жители Адмиралтейского, Центрального, Кронштадтского районов. В новом генплане, который сейчас создается в городе, необходимо предусмотреть зеленые территории.

В саду высадили более 600 лип, дубов, ив, берез, елей и лиственниц, сохранилась зона обитания водоплавающих птиц

Губернатор Александр Беглов особо подчеркнул: не должны повторяться ситуации, когда выдаются разрешения на строительство на территории парковых зон. По его словам, в будущем генеральном плане необходимо сразу обозначить территории всех зеленых участков, учесть мнение жителей, чтобы избежать противоречий между застройщиком и петербуржцами.

Глава города на церемонии открытия Ивановско-Щемиловского сада поручил увеличить к следующему году количество объектов для детей с ограниченными возможностями. В частности, организовать сенсорный сад для слабовидящих на берегу карьера.

P. S.

В Петербурге стремятся использовать все возможности, чтобы добавить городу зелени и уюта. На пересечении Дивенской улицы и Каменноостровского проспекта на Петроградской стороне высадили боярышник, липу и спирею двух сортов. Более 200 кустов сирени растет вокруг обновленной детской площадки в сквере на улице Передовиков в Красногвардейском районе.

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