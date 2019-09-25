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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Люди хотят знать

В Санкт-Петербурге прошла конференция "Гранин и Германия"
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
В государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге прошла международная конференция "Гранин и Германия. Трудный путь к примирению". Вторая часть форума пройдет 15 октября в Берлине. Российских и немецких историков, писателей и ученых интересовало, как после страшной войны, оставившей уродливый шрам на исторической памяти обеих стран, научиться говорить с прощением и пониманием. Они вспоминали об оглушившей бундестаг речи русского писателя и фронтовика о блокаде Ленинграда "Простить и помнить" в день памяти жертв национал-социализма 27 января 2014 года. Публикация этого выступления в "РГ" на следующий день - одно из главных моих журналистских потрясений.

Как он проговаривал жесткую правду войны, сумев избежать убивающую любой диалог враждебность и непримиримость. Сказал все, даже то, что простить можно, но забыть - никогда. И ему аплодировали в Рейхстаге.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин поддержал идею создать музей Гранина

- Слушали его очень внимательно, и это было поразительно. Когда он закончил, весь зал встал, а помещение было огромное, на верхотуре сидело много молодежи: все встали и аплодировали, - вспоминает в интервью "РГ" дочь Даниила Гранина Марина Чернышева, куратор конференции.

Уровнем и тональностью сегодняшнего разговора, считает она, писатель остался бы очень доволен, ведь обсуждались темы, которыми Гранин всегда интересовался: это коллективная память и ее роль в истории, как ее в последнее время искажают.

Вторая часть форума пройдет в Берлине

Во второй день конференции говорили о "Блокадной книге". Известный историк и специалист по теме обороны Ленинграда Никита Ломагин высоко оценил эту вещь как исторический источник изучения блокады. Ни Гранин, ни Адамович не были историками, но их книга, по тому как она построена, как авторы работали с документами, является удивительным примером социологического исследования, уникального по своим результатам, резюмировали участники конференции.

- Узнать такую оценку ученых папе было бы очень приятно, - призналась Марина Данииловна.

Она также рассказала, что, собирая конференцию "Гранин и Германия", хотела сохранить имя писателя и привлечь к нему внимание за рубежом.

- Еще при жизни отца в Германии стали выходить его книги. Были переведены и "Мой лейтенант", и "Блокадная книга". И я решила, что имеет смысл начать с Германии, где его хорошо знают.

Кстати

Для гостей конференции была подготовлена выставка "Люди хотят знать", посвященная 40-летию выхода и истории создания "Блокадной книги", которую Даниил Гранин создал в соавторстве с писателем Алесем Адамовичем.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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