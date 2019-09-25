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25.09.2019 10:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мама будет учиться

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 215(7973)
Проект Вологодской области "Мама учится" со следующего года будет финансироваться из средств федерального бюджета.

Речь идет о бесплатном переобучении и повышении квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком. При этом по некоторым профессиям доступно дистанционное обучение. Это особенно важно для сельских жительниц.

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Программа реализуется на Вологодчине с 2012 года. До сих пор - исключительно за счет регионального бюджета. Но теперь к проекту подключается федеральная казна, и это значительно увеличит число участниц. Если прежде за год удавалось обучить около ста молодых мам, то в 2020 году получат новую профессию или повысят уровень своей квалификации почти 350 женщин, сообщают в областном департаменте труда и занятости населения.

Воспользоваться такой возможностью можно будет как в дистанционной, так и очно-заочной форме обучения, в группе либо индивидуально.

В общей сложности в следующем году на проект "Мама учится" будет выделено около 17 миллионов рублей (несмотря на федеральную поддержку, часть обязательств по финансированию мероприятия региональный бюджет оставляет за собой).

На заметку

В департаменте труда и занятости Вологодской области открыта телефонная горячая линия по программе "Мама учится": (8172) 23-00-62, добавочный 0658.

Экономика Казна Федеральный бюджет Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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