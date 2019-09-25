В редакцию "РГ" обратились жители двух новостроек в селе Андомский погост Вытегорского района Вологодской области. Многоквартирные дома сдали в эксплуатацию, а к централизованной канализационной системе не подключили. Вместо этого у них, по сути, выгребная яма, которую жильцам предлагают очищать за свой счет. Не можете - будьте готовы к вони и регулярным прорывам канализации.

Двухэтажки 82 Б и 84 Б на Центральной улице в Андомском погосте совсем новые - их построили в 2016-2017 годах для расселения аварийного жилья. В основном здесь живут пенсионеры, да еще одна многодетная семья. Новоселье отмечали с радостью: дома симпатичные, квартиры вроде тоже. Но вскоре одна за другой начались коммунальные проблемы.

Плохие мусорные баки, неработающее уличное освещение, неудобный проезд к домам - это, как оказалось, мелочи. Такие вопросы, в принципе, удается решать. Но вот в ноябре 2018 года в техническом подполье дома 82 Б прорвало канализацию. Управляющая компания, по словам жильцов, на сообщение об аварии не отреагировала. Тогда родственники здешних пенсионеров сами, как смогли, починили канализацию. Прохудившуюся трубу подперли деревянной чуркой, сколько такой "ремонт" продержится - бог весть.

- Стали разбираться в причинах аварии, и оказалось, что к общей канализационной системе здания-то и не подключены! - возмущается Светлана Клочкова, у которой здесь живет мама. - Жидкие бытовые отходы с двух многоквартирных домов собираются в некую емкость, закопанную поодаль, примерно в ста пятидесяти метрах. Что она собой представляет, толком никто не знает. Но, как бы то ни было, за два года с момента сдачи домов в эксплуатацию до аварии стоки из этой подозрительной емкости ни разу не откачивали. Спросите, куда все это утекает? В канаву, а из нее - в реку Андому, которая впадает в Онежское озеро. Но однажды что-то там забилось, и у нас случился прорыв... Когда проектировали благоустроенные дома на селе, о чем вообще думала районная власть?

Не дождавшись помощи от коммунальщиков, жители домов скинулись на вызов ассенизаторской машины. Собранных шестнадцати тысяч рублей хватило, чтобы очистить емкость примерно наполовину. Она, разумеется, вскоре снова наполнилась и постоянно напоминает о себе: ветер, дующий с той стороны, несет отчетливое зловоние.

- Ориентировочный объем цистерны, в которую собираются стоки с наших домов, 60 кубометров. Ассенизаторская машина берет за раз два с половиной куба, один ее рейс стоит 1250 рублей. При этом ближайший полигон, на который можно вывезти жидкие бытовые отходы, расположен под Вытегрой, в тридцати километрах от Андомского погоста, - рассказывает жительница дома 82 Б Любовь Кузнецова. - Сами видите, откачивать канализацию очень недешево. Между тем емкость наполняется ежемесячно, а денег на ассенизаторов у нас нет. Сейчас стоки просто разливаются по пустырю и уходят в реку. Новая авария может случиться в любой момент: может, снова прорвет трубу в подвале, а может, фекальные воды попрут из наших унитазов...

Соседи звонили и писали во все возможные инстанции, но практически безрезультатно. Глава Вытегорского муниципального района Александр Зимин в своем официальном ответе предложил такой вариант: "Собственникам и нанимателям помещений в данных жилых домах необходимо принять решение о включении стоимости затрат на вывоз жидких бытовых отходов в тариф на содержание жилого помещения или о дополнительной оплате управляющей организации за данную услугу".

- То есть нам предлагают самостоятельно оплачивать регулярную очистку цистерны, - подытоживает Любовь Кузнецова. - Мы подсчитали: это обойдется примерно в две тысячи рублей на каждого ежемесячно! Кто-нибудь когда-нибудь слышал о таких тарифах на водоотведение? А у нас, между прочим, и так очень высокие коммунальные расходы. Только холодная вода (горячей нет) стоит 59 рублей за кубометр. В среднем сумма в квитанции - около трех тысяч рублей. Для людей, живущих на одну пенсию, это немало. Увеличить платежи за счет канализации почти вдвое? Они издеваются, да?..

Жители обратились в прокуратуру. Там выяснили, что до сих пор они за вывоз жидких бытовых отходов не платили вовсе. Согласно Жилищному кодексу, эти расходы должны быть включены в состав платы за содержание общего имущества, однако соответствующая графа в квитанциях составляет всего 10 рублей 96 копеек. Руководителям администрации Вытегорского района и ООО "ЖЭК", отвечающего за дома, внесены представления об устранении нарушения. Но по большому счету в прокуратуре поддержали позицию местных властей: собственникам помещений нужно на общем собрании самим определить размер платы за обслуживание септика.

В жилищной инспекции Вологодской области пытались решить проблему методом предписаний. По сведениям заместителя начальника инспекции Петра Шубина, "предписание по выявлению причины и устранению утечки канализационных стоков, предотвращению загрязнению придомовой территории и окружающей среды в дальнейшем" выносилось упомянутой управляющей организации ООО "ЖЭК" как минимум трижды - в апреле, в июле и в сентябре этого года. Безрезультатно.

- Мы готовы платить за регулярную очистку цистерны, раз уж оказались в такой ситуации. Но разумные деньги - допустим, 200-250 рублей с человека. Больше пенсионерам и многодетным просто не потянуть, - говорит Светлана Клочкова. - И надо, наконец, упорядочить этот процесс, чтобы забота о канализации лежала не на стариках, живущих здесь. Однако помогать в этом никто не собирается. Вот сейчас мы снова скидываемся, чтобы оплатить хотя бы пару поездок ассенизаторской машины. Ну это же не дело!

...В домах 82 Б и 84 Б на Центральной улице тридцать квартир. Шесть из них до сих пор пустуют. Теоретически сюда могли бы въехать люди из ветхого жилфонда, но все отказываются - в Андомском погосте все уже наслышаны о "нехороших" домах. Связываться с ними не хотят ни люди, ни жилищники: на днях обитатели домов узнали из объявления в подъезде, что управляющей компании у них больше нет. То есть жильцам придется справляться с коммунальными проблемами самостоятельно. Перспектива нерадостная: либо отдавать за обслуживание канализации остатки пенсии, либо смириться с тем, что зловонные воды будут растекаться по полям.

Комментарий

Майя Шевцова, адвокат:

- Жилищный кодекс определяет, что жилье, предоставленное взамен аварийного, должно находиться на территории того же населенного пункта, иметь площадь равнозначную утраченному жилью и иметь все необходимые коммуникации, отвечающие современным требованиям. Одним словом, жилье должно быть благоустроенным. В данном случае люди не имели возможности узнать о существенных дефектах предоставляемых квартир до заселения. Если жильцам не было известно о том, что отсутствует канализация, им необходимо обратиться в орган, предоставивший квартиры, с коллективным заявлением о предоставлении другой благоустроенной площади, пригодной для жилья и имеющей все необходимые коммуникации, или с заявлением о компенсации расходов. В случае отказа жители имеют право обратиться в суд.

P. S.

По просьбе редакции "РГ" к ситуации подключились сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Вологодской области. Надеемся, что продолжение истории будет более оптимистичным.