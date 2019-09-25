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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сквозь шум моторов

Чем организаторы Гран-при России удивят болельщиков
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Уже 27 сентября на трассе "Сочи Автодром" в Олимпийском парке пройдут первые тренировочные заезды в рамках этапа "Формулы-1" Гран-при России. Квалификация по традиции состоится в субботу, ну а сама гонка пройдет в воскресенье.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят ждет на домашнем Гран-при полные трибуны. Фото: EPA. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят ждет на домашнем Гран-при полные трибуны. Фото: EPA.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят ждет на домашнем Гран-при полные трибуны. Фото: EPA.

Перечисленные пункты программы, вне сомнения, являются основополагающими, но, пожалуй, нынче ни один этап не сводится только к тому, что происходит на трассе. И сочинский уик-энд вот уже пять лет одна из лучших тому иллюстраций.

Во время гоночного уик-энда в Сочи болельщики смогут посетить три музыкальных концерта

На самом деле все основания посетить Олимпийский парк у болельщиков есть уже сегодня. Утром тем, кто успел обзавестись билетами, откроют доступ на пит-лейн, часть гоночной трассы, где располагаются боксы команд-участниц. Для простых смертных это редкая возможность увидеть вблизи, как механики готовят болиды к предстоящим заездам. Пообщаться с пилотами болельщики смогут чуть позже днем во время автограф-сессии, которая пройдет на центральной площади. Перерывы между разными мероприятиями не только в четверг, но и во все последующие дни можно будет заполнить прогулками по бесконечным развлекательным площадкам и фан-зоне F-1, где все желающие смогут попробовать себя на самых разных симуляторах, а еще закупиться сувенирами. В довершение ко всему вечером в ледовом дворце "Большой" можно будет посетить матч Континентальной хоккейной лиги между местным "Сочи" и московским "Динамо".

Фото: Макс Черствов
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В пятницу болельщики наконец услышат долгожданный рев моторов. Помимо тренировочных сессий для пилотов "Формулы-1" на "Сочи Автодроме" пройдут квалификации в молодежных сериях "Формуле-2" и "Формуле-3". А завершится день концертом популярной группировки "Ленинград", которая, если верить заявлениям ее фронтмена, проводит последний стадионный тур в своей истории.

На следующий день самое интересное из развлекательной программы будет происходить в сочинском небе. Там свое мастерство покажут пилоты на истребителях из знаменитой авиационной группы "Русские витязи". Ну а музыкальную эстафету вечером подхватит группа "Мумий Тролль".

В воскресенье точку в соревновательной программе поставит главный старт уик-энда. А в развлекательной - концерт еще одного топового отечественного коллектива - "Ночные снайперы".

Между тем накануне обращение к болельщикам записал российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят. "В Сочи есть трибуна моего имени, и это большая честь. Надеюсь, трибуны на Гран-при будут заполнены до отказа, я всегда получаю от этого огромное удовольствие", - заключил гонщик. С учетом мощнейшей программы этапа есть все основания полагать, что желание Квята сбудется.

Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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