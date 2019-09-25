Чем удивят белорусов сокровища из музея Азова

Сокровища кочевников и скелеты доисторических обитателей южного региона России, включая мамонтов, из фондов Азовского палеонтологического музея-заповедника впервые смогут оказаться на выставке в белорусской столице.

Постоянный комитет Союзного государства намерен оказать содействие в организации вернисажа этих уникальных экспонатов, сообщил 25 сентября журналистам госсекретарь СГ Григорий Рапота по итогам состоявшейся в Ростове-на-Дону встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, ответственным секретарем Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко и руководителями белорусских СМИ, передает БЕЛТА.

Кстати, Азовский музей, основанный 102 года назад, справедливо считается одним из крупнейших заповедных зон региона с самой богатой палеонтологической коллекцией на юге России. Его визитной карточкой ученые считают скелет трогонтериевого слона, жившего 800-600 тысяч лет назад, в межледниковый период. Он был обнаружен 55 лет назад в песчаном карьере под Азовом.

В палеонтологической экспозиции представлены уникальные приазовские находки: слон Громова, ливенцовская лошадь, трогонтериевый бобр, винторогая антилопа и даже азовский жираф.

Ценностью мирового значения эксперты считают предметы из курганов I века н. э., обнаруженные на территории Ростовской области. Среди них: золотые украшения, детали конской упряжи, золотая и серебряная посуда, оружие.

Уже почти тридцать лет Азовский музей совместно с ведущими партнерами: Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств им. Пушкина, Музеем народов Востока участвует в совместных выставках в Японии, Швейцарии, Франции и Шотландии.