На его счету уже восемь открытых комет. Среди астрономов-любителей не только России, но и Евразии никто не смог отыскать их больше, чем Геннадий Борисов. Почему восьмая комета стала настоящей международной сенсацией, за которой теперь следят все телескопы мира, и что вынуждает крымского астронома задуматься о близком конце своего увлечения, узнавал корреспондент "РГ".

От Камчатки до Южной Америки

Свой первый телескоп он собрал задолго до уроков астрономии в школе. Мальчишке было лет 15, когда на звезды он начал смотреть через собственный прибор, собранный дома. Потом появились единомышленники, ребята постарше, и уже вместе они делали телескопы, которые и сегодня трудно назвать любительскими.

- Мы сами полировали зеркала, окуляры где-то доставали то от микроскопов, то еще от чего-то. Делали зеркальные телескопы, простые системы Ньютона, миллиметров до 200 в диаметре, - вспоминает Геннадий. - 20-сантиметровый телескоп по тем временам считался большим, особенно если учесть, что в магазинах ничего не продавали.

Увлечение звездами, оптикой и желание открывать, быть первым, сохранились на всю жизнь. Потом было астрономическое отделение физфака МГУ - и вот оно ночное небо над головой, ставшее профессией. Государственный астрономический институт им. Штернберга был первым местом работы. В 90-е годы Геннадий увлекся астрофотографией, снимал туманности, галактики, кометы. Век цифровых технологий еще не наступил, и, чтобы улучшить чувствительность кодаковской пленки, астроном Борисов сделал прибор для ее гиперсенсибилизации. Постепенно тяга конструировать, создавать собственные телескопы взяла верх над астрономией, и ученый стал профессиональным инженером. Сегодня созданные им приборы работают по всему миру.

- Телескопов было много, десятки, наверное, от Камчатки до Южной Америки, - говорит Геннадий Борисов. - Все они наблюдают околоземное космическое пространство, следят за спутниками и космическим мусором.

Увлечение астрономией не прошло. Первая профессия стала хобби. И в качестве астронома-любителя сегодня Геннадия Борисова знают в мире больше, чем многих его коллег.

Первая межзвездная

Небесная оптика для инженера Борисова - это не просто работа, но часть большой увлечение. Десятки приборов он создал для разных проектов, в его личной коллекции множество старинных подзорных труб, биноклей, самым старым из которых больше 100 лет. Но есть телескопы, сконструированные для поиска комет, которым сам он занимается вот уже 10 лет.

Первую свою удачу он "поймал за хвост" в 2013-м.

Знаете, как открывают кометы? На самом деле это очень утомительная работа, требующая большой концентрации внимания. Снимки ночного неба на компьютере соединяются в анимацию и затем обрабатываются вручную.

- Звезды всегда неподвижны, а все, что движется, это потенциальные кандидаты на открытие. Обычно на кадре движется 20-30 астероидов. У меня был рекорд - 150 астероидов на одном кадре, - рассказывает Геннадий Борисов.

Есть специальные компьютерные программы для обработки такого рода данных. Но алгоритм с одного раза пропускает до 50 процентов движущихся объектов и к тому же выдает огромное количество ложных целей. Так что собственным глазам астроном-любитель доверяет больше. До 30 августа нынешнего года он открыл семь комет. Но восьмая оказалась особенной, первой в истории наблюдений межзвездной.

- Я увидел этот движущийся объект и заподозрил, что он чуть-чуть дифузный (размытый. - Прим. ред.), не точечный. И движется он как-то не так, - вспоминает Борисов. - Получалась какая-то странная орбита. Первое, что пришло в голову, - что я отправил ошибочные измерения. Но по мере того, как увеличивалось количество обсерваторий, наблюдавших этот объект, становилось понятно, что эта комета уникальная.

Первоначально объект gb00234 (так его в тот момент идентифицировали) приняли за обычную комету, однако его скорость озадачила астрономов. Объект движется со скорость 30 километров в секунду по гиперболической траектории, а его наклон к плоскости эклиптики достигает 57 градусов. Сегодня уже точно можно сказать, что открытая Геннадием Борисовым комета является вторым в истории после астероида Оумуамуа обнаруженным межзвездным объектом и первой известной науке межзвездной кометой.

В момент открытия она находилась в богатой звездной области - в созвездии Кассиопеи- и обладала блеском 18 звездных величин. Комета достигнет максимального сближения с Солнцем в декабре 2019-го или в январе 2020 года и пройдет на расстоянии около одной астрономической единицы от Земли и двух астрономических единиц от Солнца.

Теперь на космическую пришелицу нацелились все обсерватории мира. На прошлой неделе за ней наблюдали с помощью большого 10-метрового телескопа на Канарах. С середины октября к наблюдениям может присоединиться космический телескоп Хабл.

Восемь "Борисовых"

За открытие комет астрономам-любителям платят денежное вознаграждение. Нет, не астероидов или малых планет, а именно комет. Деньги не так велики, около 3000 долларов, и, как правило, не покрывают расходов на покупку или создание приборов. Гораздо выше денег ценится международный престиж быть удостоенным премии Уилсона.

И в отличие от астероидов, которые могут называть как угодно, кометы всегда носят имена своих открывателей. Так что уже есть восемь комет Borisov, различающихся номерами. К межзвездной добавился индекс C/2019 Q4. Второй сенсацией открытия, сделанного крымским астрономом-любителем, стало то, что совершил он его с помощью самодельного телескопа собственной конструкции. Впрочем, любительский он только условно, потому что делал его профессионал. Оптика, электроника, вся начинка в нем соответствуют лучшим образцам. Но поскольку делал его Борисов за свои деньги, он в шутку называет его "фанерным".

- Мой телескоп стоит примерно как автомобиль среднего класса. У нас почти все имеют такие автомобили, но никому в голову не приходит построить за эти деньги телескоп, - шутит астроном. - И на "фанерных" телескопах можно открывать кометы.

Над своим детищем инженер трудился 2,5 года, но предчувствует, что через пару-тройку лет таким как он, астрономам-любителям, уже нечего будет открывать. Современные телескопы буквально просеивают звездное небо, и совсем скоро на нем не будет ничего неизвестного науке.

Справка "РГ"

Ежегодная международная премия Эдгара Уилсона учреждена в 1998 году и состоит из денежного вознаграждения и мемориальной доски. Премию основал американский бизнесмен, живший в Лексингтоне, штат Кентукки. После его смерти в 1976 году был учрежден фонд Эдгара Уилсона, и премии распределялись в соответствии с условиями его завещания. Премии удостаиваются астрономы-любители, являющиеся первооткрывателями комет. Ежегодный денежный премиальный фонд составляет 20 тысяч долларов США и распределяется между всеми лауреатами пропорционально.

Кстати

Лишь три человека в мире открыли комет больше, чем россиянин Геннадий Борисов. На счету американца Дональда Мачхольца 12 комет. Первую из них он открыл более 40 лет назад, а 12-ю в 2018 году. Австралийский астроном-любитель Уильям А. Бредфилд открыл 18 комет. Канадский астроном Дэвид Леви вместе с супругами Шумейкерами и в одиночку обнаружил 22 кометы.