Несколько лет жители крымского поселка Ленино страдают от запаха, который идет от нефтебазы, находящейся в границах населенного пункта. Люди жалуются на сильные головные боли и тошноту. Внимание чиновников они смогли привлечь только в этом году, после размещения активистами видеообращения в соцсетях. На месте побывала корреспондент "РГ".

Ленино расположено на востоке Крыма, в трех часах езды от Симферополя. В центре поселка оживленно - люди спешат по делам, мамы гуляют с детьми. Никакого постороннего запаха в воздухе не ощущается, погода безветренная.

Местная жительница Светлана рассказывает, что в этой части поселка пахнет не так сильно и часто, как около нефтебазы. В ста метрах от нее - большой жилой квартал, чуть дальше - больница и детский сад. В нем, по словам сотрудников, частенько приходится отменять прогулки малышей на детских площадках.

- Я каждый день вожу в этот микрорайон ребенка в детский сад, - рассказывает Светлана. - Там сильно воняет гарью, я долго не могла привыкнуть - все думала с машиной что-то не то.

Все лето в квартирах работали кондиционеры, потому что нельзя было открыть окна, жалуются люди.

- Невозможно с ребенком гулять на улице, приходится сидеть в четырех стенках, - возмущается молодая мама. - А у соседки в частном доме, когда очень сильный запах на улице, срабатывает сигнализатор газа на отоплении.

- Если ветер сильный, а нефтебаза работает интенсивно, неприятный запах ощущается и в центре, - вступает в разговор еще одна местная жительница. - А последние несколько недель, после того, как к нам сюда зачастили журналисты, нефтебаза сократила объем работы и принимает машины только по вечерам.

Предприятие заработало в 2016 году после 10-летнего простоя. Его выкупили инвесторы с материка и модернизировали. Объем перевалки нефтепродуктов растет, нефтебаза обеспечивает горюче-смазочными материалами технику, работающую на строительстве федеральной трассы "Таврида".

Сотрудница больницы Елена рассказывает, что последние несколько лет жители поселка массово жалуются на сильную головную боль, из-за запаха особенно страдают астматики и аллергики.

- Очень тяжело было летом: в палатах кондиционеров нет, открывали настежь окна, но из-за запаха дышать было нечем - приходилось закрывать, - говорит Елена.

Совсем рядом жилой квартал: хрущевки, общежития, частные дома.

- Я помню, как нефтебаза работала в советские времена и позже: никакого запаха не было, и такое соседство совсем не тревожило людей. А сейчас... Если окно открываешь, просыпаешься с головной болью. Воняет гарью невыносимо, - рассказывает пенсионерка Вера Петровна. - Администрация нефтебазы утверждает, что у них все хорошо, технологии не нарушены, все есть - очистные, фильтры. А мы все придумываем.

По ее словам, перекачка начинается вечером, после шести часов. По улице проезжают иногда до 10 бензовозов. Действительно, пока мы ходили по району и беседовали с жителями, на территорию нефтебазы заехал только один бензовоз.

По словам Веры Петровны, люди жалуются на плохое самочувствие с 2016 года, когда база вновь начала работать. Они писали письма в разные ведомства, но их никто не услышал.

Люди не отрицают, что нефтебаза сегодня обеспечивает работой многих местных жителей, и зарплатами работники довольны. В Ленинском районе фермы и совхозы давно развалились. Поэтому многие ленинцы и говорят, что не против предприятия, но просят его руководство принять меры, чтобы оградить население от опасности. .

P. S.

Пообщаться с руководством нефтебазы "РГ" не удалось - нам сообщили, что директора нет на месте.

Официально

Исполняющий обязанности вице-премьера Павел Королев сообщил, что для разрешения экологической ситуации в Ленино будет создана межведомственная комиссия при Совете министров РК. Ее задача - выработать технологические и нормативные меры, чтобы разрешить ситуацию, а также рассмотреть возможность переноса нефтебазы.

Планируется создание инициативной группы общественности, которая будет проводить мониторинг ситуации непосредственно на предприятии.

- Встреча с жителями поселка показала неконструктивную работу предприятия, претензии граждан абсолютно обоснованы. Обнаружены серьезные комплексные проблемы, нужно на федеральном уровне обсуждать установление охранных зон, технологических режимов подобных предприятий в густонаселенной местности, - рассказал Павел Королев.

Он также отметил, что органы местного самоуправления допустили нарушения при запуске предприятия три года назад.

- В том числе не проводились общественные слушания, - отметил Павел Королев.

Минздрав РК будет проводить мониторинг состояния здоровья жителей поселка. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал провести выездное заседание правительства с участием прокуратуры, Роспотребнадзора и министерства экологии Крыма в Ленино.