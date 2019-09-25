На Дону проходит ежегодный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

Вокалисты и танцоры, диджеи и лидеры общественных объединений... Более 300 юношей и девушек из Беларуси и России собрались на XIV Международном фестивале "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в эти дни в Ростове-на-Дону. Если же прибавить к ним еще гостей и зрителей, то в город на этот праздник приехало более 15 тысяч человек. Среди них - большая группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".

Приветствуя участников фестиваля, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота подчеркнул:

- Союзное государство всемерно стремится создавать возможности для непосредственного общения молодежи Беларуси и России, ведь избранный нашими странами путь интеграции должен быть поддержан прежде всего молодым поколением.

2019-й объявлен в России годом театра, поэтому программа фестиваля тоже вышла театральной: нашлось место и для бала-маскарада, и для вечера юмора в духе Гоголя. Кроме этого, организаторы предусмотрели общественные дискуссии, встречу с ветеранами войны и труда и даже товарищеский футбольный матч. А одним из самых проникновенных моментов стала акция "Свеча памяти", во время которой участники и гости возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса "Павшим воинам". Охапки красных гвоздик на ступенях монумента и сотни горящий свечей на фоне закатного неба... Эта картинка останется в памяти надолго.

Кульминацией фестиваля по традиции стал конкурс исполнителей молодежной песни. И хотя творческие состязания уже позади, жюри, которое на этот раз возглавила известная певица Екатерина Семенова, объявит имя победителя только завтра, 27 сентября, на церемонии закрытия. В этот раз на сцену Ростовского областного дома творчества вышли 20 молодых артистов. Беларусь представила восемь вокалистов, отобранных строгим жюри из двух сотен желающих. 24-летняя Мила Старорусова из Минска так хотела попасть на фестиваль, что даже загипсованная нога не смогла удержать ее дома:

- Я руковожу студией эстрадного пения. В первый день нового учебного года возвращалась домой, нагруженная букетами, и оступилась. Как результат - перелом, гипс и костыли. Но поездку решила не отменять. Конечно, передвигаться на костылях сложно: если устаю, другие конкурсанты в буквальном смысле носят меня на руках.

Дружба, взаимопомощь и никакой конкуренции - именно такая атмосфера царит за кулисами.

Участникам полагалось исполнить две композиции - патриотическую и современную. Многие белорусские конкурсанты выбрали песню на родном языке. К примеру, Александра Романовская из Могилева вышла на сцену с "Реченькой" Аллы Пугачевой, переведенной на белорусский, а Анастасия Федорова из Бобруйска остановилась на композиции "КветкЄ сЄнЄя".

Как переводится слово "кветкЄ" и с чем едят драники, в Ростовской области объяснять не нужно: здесь проживает около 40 тысяч этнических белорусов. У каждой семьи своя история. Кто-то из переехал на Дон в середине прошлого века в поисках работы, кто-то решил сменить место жительства после катастрофы на Чернобыльской АЭС... Но все переселенцы, а также их дети и внуки, чтят белорусские традиции.

Ася Компаниец активно участвует в жизни белорусской диаспоры. Детские воспоминания ростовской певицы прочно связаны с Беларусью, с Ганцевичским районом, куда после замужества переехала ее сестра.

- Когда слышу слово "Беларусь", у меня перед глазами сразу возникает картинка: бескрайние поля, вдалеке - зубчатый край леса. И при этом ощущение безмятежности и полного спокойствия. А еще я так полюбила ваши песни, что в 20-летнем возрасте специально отправилась изучать фольклор в Белорусский государственный университет культуры и искусств.

Три года назад Ася основала проект "Дороги славы - наша история". Вместе с будущими железнодорожниками, студентами Ростовского государственного университета путей сообщения, она совершает автопробеги по местам сражений Великой Отечественной войны. За это время ребята объехали семь стран, в том числе и Беларусь: они побывали в Витебске, Минске и Бресте и искренне благодарны Белорусскому республиканскому союзу молодежи за помощь в решении организационных вопросов.

- Лишь один пункт программы пока остался невыполненным, - признается Ася . - Никак не могу выкроить время, чтобы хотя бы на час заехать в ту самую деревню под Ганцевичами. Впрочем, это не так уж и важно, ведь я в любом месте Беларуси чувствую себя как дома.

Тем временем руководители крупнейших белорусских СМИ - издательского дома "Беларусь Сегодня", БЕЛТА, Национального пресс-центра Беларуси, издательского дома "Звязда" - встретились с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, чтобы обсудить перспективы сотрудничества Беларуси с этим российским регионом. Во встрече приняли участие Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и Ответственный секретарь союзного парламента Сергей Стрельченко.

Вопросы, которые обсуждали участники встречи, касались совместной подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы, межкультурного и торгово-экономического сотрудничества.

Между Ростовом и Минском налажены тесные экономические связи, заметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. В прошлом году между городами открылось прямое авиасообщение, а внешнеторговый оборот вырос на 18 процентов. На дорогах области можно встретить белорусские автобусы, которые успели хорошо себя зарекомендовать:

- Сейчас планируем развивать животноводство. В Беларуси есть хорошие примеры качественных товаров, мы готовы использовать ваш опыт.

Обсуждение также коснулось и международного фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". В следующем году фестиваль будет юбилейным, 15-м по счету, заметил Ответственный секретарь союзного парламента Сергей Стрельченко:

- Мы постараемся объединить все лучшее, что было наработано за это время. В следующем году будем отмечать 75-летие Великой Победы, так что уже сейчас можно говорить о патриотической направленности будущего фестиваля.

На встрече также затронули вопрос создания бизнес-модели высокоскоростной магистрали Минск - Санкт-Петербург. К сожалению, транспортные коммуникации не всегда соответствуют требованиям, которые предъявляют экономика и научно-технический прогресс, заметил Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота:

- Одна из идей, которую мы обсуждаем, - создание высокоскоростной магистрали между Минском и Санкт-Петербургом. Сейчас это еще на стадии идеи, никаких решений пока не принято. Но есть поручение президентов двух государств проработать такую возможность.