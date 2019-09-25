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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На статуе "Родина-мать" в Волгограде устранят 180 тысяч дефектов

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Реставраторы выявили около 180 тысяч дефектов и 14 километров трещин на главном монументе Мамаева кургана "Родина-мать зовет!". Все выщерблины заполняют стабилизирующим раствором, затем грунтуют и покрывают слоем специальной смеси. Причем для различного вида трещин применяются свои растворы.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Я поражен объемом и качеством работы, трудолюбием тех, кто ее выполняет. Нам посчастливилось прикоснуться руками к творению великого мастера Евгения Вучетича и продлить жизнь памятника. Но впереди еще большая работа. Реставрация монумента - только один из этапов, дальше нам предстоит обновить весь комплекс, сохранив основу, историческое значение этого места, - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, поднявшийся на вершину статуи.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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По данным пресс-службы администрации региона, работы идут с опережением графика. Уже начался постепенный демонтаж лесов. К концу октября внешняя поверхность монумента будет полностью готова, в ноябре начнется реставрация постамента. Полностью объект сдадут к маю 2020 года.

За последние пять лет приведены в порядок большинство объектов мемориального комплекса, включая Зал воинской славы, большой прямоугольный бассейн, большую подпорную стену, экспозицию-барельеф. Обустроена зеленая зона у подножия кургана.

Ежегодно Мамаев курган посещают около 1,3 миллиона туристов. Памятник-ансамбль был открыт 15 октября 1967 года. С 2008 года находится в федеральной собственности.

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