Названы лучшие парки развлечений для отдыха с семьей в России

Пользователи социальных сетей определили, какие парки развлечений в Российской Федерации являются самыми интересными для отдыха с семьей. По данным проводившего опрос отечественного сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, в первую тройку вошли расположенный в Имеретинской долине "Сочи-парк", "Дримвуд" в Крыму и "Диво-остров" в Санкт-Петербурге.

По итогам голосования сочинский парк с аттракционами набрал 40,28 процентов голосов, "Дримвуд" - 20,83, "Диво-остров" - 11,11 процента.

Следом расположился Happylon, находящийся в торгово-развлекательном центре Vegas в Москве (за него проголосовали чуть более восьми процентов пользователей), а на пятом - "Юркин Парк Трэвэл" в Казани (6,94 процента).

Шестое и седьмое место поделили "Кудыкина гора" в Липецкой области и парк чудес "Галилео" в Екатеринбурге. Восьмое место голосующие отдали "Шервуд-парку" в Карелии, а девятое - "Этномиру" в Калужской области.