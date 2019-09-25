Названы победители кинофестиваля "Евразийский мост"

В Ливадийском дворце состоялась церемония награждения победителей IV Ялтинского Международного кинофестиваля "Евразийский мост".

Гости фестиваля прошли по красной дорожке и приняли участие в награждении в Белом зале дворца. О награжденных в разделе игрового кино рассказали испанский киновед Хайме Ногера и болгарская режиссер и писатель Майя Вапцарова. Они вручили специальные дипломы: "За производство дебютного фильма вопреки сложности современного кинопроцесса" французскому режиссеру фильма "Москва - Руаян или что творят женщины" Елене Коссон, а за работу, знакомящую зрителей с проблемами женщин во всем мире - фильму "Клетки" испанскому режиссеру Николасу Пачеко.

Специальные дипломы были вручены также совместной кинокартине "Как новый" режиссеру Евгению Шелякину (Россия и Тайланд) и немецкому фильму "Что нас не убивает" режиссера Сандры Неттельбек - "За психологическое отражение проблемы личности в современном обществе".

Лучшей режиссерской работой был признан российский фильм "Волшебник" Михаила Морскова.

Обладателем Гран-при жюри признало российский фильм "Сестренка" режиссера Александра Галибина. Это экранизация повести "Радость нашего дома" классика советской литературы Мустая Карима из Башкирии. В фильме рассказывается про мальчика, который ждет, когда кончится война и вернется его отец. А мама привозит ему "сестренку" Оксану и наказ отца - заботиться о ней, как о родной сестре…

Лучшим документальным фильмом жюри (его председатель - французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра, российский актер и режиссер Кирилл Плетнев, а также корейский кинокритик Анджела Ли) признали картину "Разговор о деревьях" режиссера Сухайба Гасмельбари (совместное производство - Германия, Катар, Судан, Франция, Чад).

Народный артист России Никита Михалков объявил официальное закрытие IV Ялтинского Международного кинофестиваля "Евразийский мост" и пригласил всех на следующий V кинофестиваль, который должен состоятся в 2020 году.