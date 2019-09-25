Севастопольцам не понравился проект реконструкции Большой Морской

В Севастополе разгорелись острые споры из-за реконструкции улицы Большой Морской. 2,3 миллиарда рублей на ее благоустройство выделят из бюджета Москвы. Проект готовят столичные архитекторы.

Реконструкция охватит также площади Лазарева и Ушакова. Цель - создать комфортные условия для пешеходов, превратить улицу и площади в места отдыха и прогулок.

Сейчас пространства перегружены транспортом. Поэтому в первую очередь предложено изменить схему движения. На Большой Морской вместо двух полос для автомобилей хотят оставить одну, также - построить дорожку для велосипедов и самокатов шириной 2,5 метра. На площади Лазарева - убрать движение по кольцу, заменив его Т-образным перекрестком и сделав скверик. На площади Ушакова - уменьшить число полос и организовать турбокольцо, которое на 30 процентов увеличивает пропускную способность. Здесь также появится прогулочная зона с фонтаном и качелями.

- На площади Лазарева сейчас большое асфальтовое поле, по которому машины едут по полукругу, а большая часть фактически не используется, - объяснила директор центра городских проектов "Штаб" Дарья Распопина. - Вокруг газона можно сделать общественное пространство за счет неиспользуемых частей дороги, оставив проезд и парковку.

По словам разработчиков, пробок в центре станет меньше, пропускная способность вырастет. Велодорожка появится за счет нестандартной по ширине полосы. При этом останутся и полоса для общественного транспорта, и места для парковки.

- Заторы скапливаются не из-за недостатка полос, а из-за перекрестков. Перед ними будет две полосы для движения, что позволит их быстрее проезжать, - говорит Распопина.

Предусмотрена посадка более 300 деревьев-крупномеров, создание дополнительной тени за счет пергол и навесов, установка лавочек и сидений по всей территории.

Общая площадь объекта - девять гектаров, из которых 4,9 гектара будет вымощено гранитной плиткой, 3 гектара - заасфальтировано. Площадь озеленения составит 1,2 гектара.

Однако жители Севастополя оказались не в восторге от концепции. Больше всего их обеспокоило сокращение числа полос и изменение привычных схем движения. Не понравились и современные формы благоустройства, которые изменят исторический облик улицы.

- Люди прежде всего прогуливаются по Приморскому бульвару, никто не будет сидеть на скамейках у забитой машинами улицы, - считает участник обсуждений.

Мнения о велодорожках разделились. Старшее поколение требует их убрать, молодежь, напротив, поддерживает.

- Это первые долгожданные шаги к появлению качественной велоинфраструктуры в Севастополе, - рассказала глава общественной организации "Велопобеда" Мария Маркова. - Дорожки правильно спроектированы с точки зрения безопасности, отделены от дорожного полотна и подняты на уровень тротуара. Надеемся, что вскоре будет утвержден веломаршрут Севастополя, который свяжет велодорожки в разных частях города.

Жители хотят видеть центр Севастополя таким, каким он был в советские годы - белокаменным и просторным. Но реставрация фасадов исторических зданий, приведение их к первоначальному виду не вошли в проект, хотя это главная проблема центра Севастополя. Почти все здания на Большой Морской - объекты культурного наследия. За несколько десятилетий их фасады утратили архитектурную целостность. Владельцы недвижимости переделали их по своему усмотрению, пристроили лестницы и балконы, демонтировали лепнину и другие декоративные элементы, закрасили краской природный белый известняк.

Чиновники обещают, что все будет делаться параллельно. Директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов сообщил, что на проекты реставрации фасадов и крыш объектов культурного наследия уже потратили 140 миллионов рублей. Сами работы планируют начать в декабре этого года. А к благоустройству приступят уже в октябре, чтобы успеть к следующему курортному сезону.

Комментарий

Игорь Титов, директор департамента транспорта Севастополя:

- Я сторонник предложенных решений. Если негде будет парковаться, машин станет меньше. Есть модель создания перехватывающих парковок по периметру. Также работаем над тем, чтобы на общественный транспорт пересаживались люди, которые привыкли ездить в дорогих автомобилях.