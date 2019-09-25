В Крыму украинца задержали при попытке незаконно пересечь госграницу

Крымские пограничники задержали 36-летнего гражданина Украины, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу в обход автомобильного пункта пропуска Джанкой.

По данным Пограничного управления ФСБ России по РК, иностранного гражданина задержали в километре от госграницы, когда он направлялся в сторону Украины.

Осматривая личные вещи задержанного, пограничники пришли к выводу, что он основательно подготовился к незаконному пересечению границы: у него с собой была сменная одежда, деньги и продукты.

Мужчина рассказал, что решился обойти официальные пункты пропуска, потому что у него нет документов, удостоверяющих личность. Но об обращении в посольство своей страны для их восстановления он не задумывался.

Также выяснилось, что в 2012 году он уже привлекался на территории РФ к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда за незаконное пересечение госграницы он был привлечен к уголовной ответственности и оштрафован на 5 тысяч рублей. В этот раз в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение государственной границы.