Двухэтажный многоквартирный дом был сдан в эксплуатацию в 1992 году. Когда люди получали ордера на комнаты от сельсовета, здание находилось на балансе совхоза "Зеленогорское". В 1996 году совхоз был преобразован в СХП "Агрофирма "Зеленогорск", в 2000 году - в ЧСП "Агрофирма "Зеленогорск", позже - в ООО "Агрофирма "Зеленогорск".
В 2011 году исполком Зеленогорского сельского совета разрешил оформить право собственности на 16-квартирный жилой дом общей площадью 752,4 тысячи квадратов ЧСП "Агрофирма "Зеленогорск".
По мнению адвоката Татьяны Панковой, представляющей в судах интересы жильцов, Зеленогорский сельский совет своим решением нарушил действующее на тот момент законодательство Украины. В соответствии с законом "О приватизации государственного жилищного фонда" жилые дома в целом приватизации не подлежали. Более того, при реорганизации совхоза дом должны были передать в коммунальную собственность громады.
Это же подтвердила и Прокуратура Белогорского района, куда обратились жители в 2018 году. Ведомство провело проверку и установило, что в нарушении закона Украины "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", жилищного кодекса РФ, при реорганизации совхоза спорный многоквартирный жилой дом его правопреемники (КСП Агрофирма "Зеленогорск", ЧСП "Агрофирма "Зеленогорск", ООО "Агрофирма "Зеленогорск") в муниципальную собственность сельского поселения не передали. Прокуратура внесла представление в администрацию Зеленогорского сельского поселения об устранении нарушения законодательства - чтобы через суд истребовать имущество из незаконного владения.
В свою очередь администрация Зеленогорского сельского поселения подала иск в Арбитражный суд РК в начале нынешнего года. Но поскольку исковое заявление было подано с нарушением требований, суд оставил его без движения и запросил у чиновников дополнительную информацию (оценку стоимости имущества, сведения о собственниках помещений и другое). Устранить замечания надо было до марта 2019 года. Но администрация в указанный срок не выполнила определение суда и не устранила имеющиеся замечания. Об этом свидетельствует решение арбитражного суда от 20 марта 2019 года, текстом которого располагает "РГ". В связи с этим исковое заявление вернули администрации.
Отмену решения о приватизации дома через суд добиваются и жильцы.
7 июня 2019 года суд Белогорского района их иск о признании недействительным решения администрации Зеленогорского сельского совета об оформлении права собственности на здание частному предприятию не удовлетворил, сославшись на срок исковой давности.
Хотя ответчик по делу - администрация Зеленогорского сельского поселения - не возражала против признания недействительным вышеуказанного решения.
Жильцы утверждают, что в 2011 году им никто не сообщил, что их дом вместе с ними приватизировали.
- Мы узнали об этом от директора предприятия "Агрофирма "Зеленогорск" только в мае 2018 года. Он сказал нам, что мы должны выкупить свои однокомнатные квартиры общей площадью 43 квадрата за 560 тысяч рублей, - рассказывают жители.
Светлана Конопленко с мужем Валерием живет в этом доме больше 18 лет. Оба работали в агрофирме, сейчас на пенсии. Свой дом люди ремонтировали сообща - красили и штукатурили подъезды, проводили воду, чинили канализацию.
- 560 тысяч рублей - неподъемная сумма для многих семей. Здесь живут и пенсионеры, и многодетные. Большинство не смогут получить кредит в банке для выкупа квартиры, - говорит Светлана.
На вопрос, почему за столько лет не приватизировали свои квартиры, жильцы отвечают, что обращались в сельсовет, но им не предоставляли документы на дом.
Теперь же, чтобы стать полноценным и хозяевами своих квартир, им необходимо отменить решение о передаче дома в собственность предприятию, добиться возвращения здания муниципалитету. Только тогда люди смогут бесплатно приватизировать свое жилье.
Апелляцию жильцов в Верховном суде РК должны были рассмотреть 12 сентября 2019 года, но заседание перенесли. Новую дату пока не сообщили.
Примечательно, что семьи получают счета от фонда капитального ремонта по оплате взносов, у некоторых задолженность по 8-9 тысяч рублей, а в строке "жильцы" указано "ноль человек".
- Требование по выкупу квартир незаконно. По закону люди имеют право бесплатно приватизировать это жилье, в котором они живут много лет. Эта ситуация имеет криминальный характер. Прокуратура провела проверку и вынесла предписание об устранении нарушений. Но администрация Зеленогорского сельского поселения не предприняла никаких шагов, чтобы сдвинуть это с мертвой точки, и в рамках прокурорского протеста подать исковое заявление. Что касается срока исковой давности, то решение суда нарушило конституционные права граждан. Суд не располагает ни одним доказательством того, что люди знали о том, что их дом передали частному предприятию. В публичном доступе этой информации не было, - отмечает адвокат Татьяна Панкова.
Получить комментарий у директора ООО "Агрофирма "Зеленогорск" "РГ" не удалось.
Жители симферопольского общежития на улице Русской, 103-В, уже четыре года отстаивают в судах свое право на жилье. И когда, казалось бы, вопрос решили, администрация отказалась заключать договоры соцнайма.
Здание в 90-е годы по приказу Фонда имущества АРК и в нарушение законодательства Украины (общежития по нему приватизации не подлежали) передали в уставной фонд приватизированного предприятия "Крымремстройтрест". В 2014 году собственник здания отказался добровольно передать его в муниципальную собственность и попытался через суд выселить людей. После хождений по всевозможным инстанциям и обращений к чиновникам жильцы добились того, что администрация Симферополя подала иск в Арбитражный суд РК о признании недействительным приказа Фонда имущества АРК о передаче объекта в собственность ОАО "Крымремстройтрест". Суд удовлетворил требования истца.
В августе жильцы одержали очередную победу: апелляционный суд по иску администрации города к бывшему собственнику общежития вынес решения в пользу администрации. И теперь мэрия вправе истребовать здание из незаконного владения "Крымремстройтреста", передать его МУПу и заключить с жильцами договоры соцнайма. Но, по словам жильцов, чиновники не спешат этого делать.
- По состоянию на 17 сентября ничего так и не изменилось. В администрации нам сказали, что мы должны подавать иски в суд о признании права пользования с заключением договора соцнайма. С МУПом до сих пор проблему так и не решили. Скоро отопительный сезон, а договоров на поставку коммунальных услуг нет, - рассказывает жительница общежития Людмила.
По ее словам, люди не могут заключать прямые договоры, поскольку не имеют на руках договоров соцнайма. Кроме того, у них за два месяца образовались долги за коммуналку.