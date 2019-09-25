Шестнадцать семей из села Зеленогорское Белогорского района опасаются, что могут остаться без крыши над головой. По их словам, собственник приватизированного многоквартирного дома предлагает им до конца года выкупить жилье либо заключить краткосрочный договор аренды. Полтора года люди безуспешно пытаются добиться справедливости в судах и других инстанциях.

Двухэтажный многоквартирный дом был сдан в эксплуатацию в 1992 году. Когда люди получали ордера на комнаты от сельсовета, здание находилось на балансе совхоза "Зеленогорское". В 1996 году совхоз был преобразован в СХП "Агрофирма "Зеленогорск", в 2000 году - в ЧСП "Агрофирма "Зеленогорск", позже - в ООО "Агрофирма "Зеленогорск".

В 2011 году исполком Зеленогорского сельского совета разрешил оформить право собственности на 16-квартирный жилой дом общей площадью 752,4 тысячи квадратов ЧСП "Агрофирма "Зеленогорск".

По мнению адвоката Татьяны Панковой, представляющей в судах интересы жильцов, Зеленогорский сельский совет своим решением нарушил действующее на тот момент законодательство Украины. В соответствии с законом "О приватизации государственного жилищного фонда" жилые дома в целом приватизации не подлежали. Более того, при реорганизации совхоза дом должны были передать в коммунальную собственность громады.

Это же подтвердила и Прокуратура Белогорского района, куда обратились жители в 2018 году. Ведомство провело проверку и установило, что в нарушении закона Украины "О коллективном сельскохозяйственном предприятии", жилищного кодекса РФ, при реорганизации совхоза спорный многоквартирный жилой дом его правопреемники (КСП Агрофирма "Зеленогорск", ЧСП "Агрофирма "Зеленогорск", ООО "Агрофирма "Зеленогорск") в муниципальную собственность сельского поселения не передали. Прокуратура внесла представление в администрацию Зеленогорского сельского поселения об устранении нарушения законодательства - чтобы через суд истребовать имущество из незаконного владения.

В свою очередь администрация Зеленогорского сельского поселения подала иск в Арбитражный суд РК в начале нынешнего года. Но поскольку исковое заявление было подано с нарушением требований, суд оставил его без движения и запросил у чиновников дополнительную информацию (оценку стоимости имущества, сведения о собственниках помещений и другое). Устранить замечания надо было до марта 2019 года. Но администрация в указанный срок не выполнила определение суда и не устранила имеющиеся замечания. Об этом свидетельствует решение арбитражного суда от 20 марта 2019 года, текстом которого располагает "РГ". В связи с этим исковое заявление вернули администрации.

Отмену решения о приватизации дома через суд добиваются и жильцы.

7 июня 2019 года суд Белогорского района их иск о признании недействительным решения администрации Зеленогорского сельского совета об оформлении права собственности на здание частному предприятию не удовлетворил, сославшись на срок исковой давности.

Хотя ответчик по делу - администрация Зеленогорского сельского поселения - не возражала против признания недействительным вышеуказанного решения.

Жильцы утверждают, что в 2011 году им никто не сообщил, что их дом вместе с ними приватизировали.

- Мы узнали об этом от директора предприятия "Агрофирма "Зеленогорск" только в мае 2018 года. Он сказал нам, что мы должны выкупить свои однокомнатные квартиры общей площадью 43 квадрата за 560 тысяч рублей, - рассказывают жители.

Светлана Конопленко с мужем Валерием живет в этом доме больше 18 лет. Оба работали в агрофирме, сейчас на пенсии. Свой дом люди ремонтировали сообща - красили и штукатурили подъезды, проводили воду, чинили канализацию.

- 560 тысяч рублей - неподъемная сумма для многих семей. Здесь живут и пенсионеры, и многодетные. Большинство не смогут получить кредит в банке для выкупа квартиры, - говорит Светлана.

На вопрос, почему за столько лет не приватизировали свои квартиры, жильцы отвечают, что обращались в сельсовет, но им не предоставляли документы на дом.

Теперь же, чтобы стать полноценным и хозяевами своих квартир, им необходимо отменить решение о передаче дома в собственность предприятию, добиться возвращения здания муниципалитету. Только тогда люди смогут бесплатно приватизировать свое жилье.

Апелляцию жильцов в Верховном суде РК должны были рассмотреть 12 сентября 2019 года, но заседание перенесли. Новую дату пока не сообщили.

Примечательно, что семьи получают счета от фонда капитального ремонта по оплате взносов, у некоторых задолженность по 8-9 тысяч рублей, а в строке "жильцы" указано "ноль человек".

- Требование по выкупу квартир незаконно. По закону люди имеют право бесплатно приватизировать это жилье, в котором они живут много лет. Эта ситуация имеет криминальный характер. Прокуратура провела проверку и вынесла предписание об устранении нарушений. Но администрация Зеленогорского сельского поселения не предприняла никаких шагов, чтобы сдвинуть это с мертвой точки, и в рамках прокурорского протеста подать исковое заявление. Что касается срока исковой давности, то решение суда нарушило конституционные права граждан. Суд не располагает ни одним доказательством того, что люди знали о том, что их дом передали частному предприятию. В публичном доступе этой информации не было, - отмечает адвокат Татьяна Панкова.

Получить комментарий у директора ООО "Агрофирма "Зеленогорск" "РГ" не удалось.

Тем временем

Жители симферопольского общежития на улице Русской, 103-В, уже четыре года отстаивают в судах свое право на жилье. И когда, казалось бы, вопрос решили, администрация отказалась заключать договоры соцнайма.

Здание в 90-е годы по приказу Фонда имущества АРК и в нарушение законодательства Украины (общежития по нему приватизации не подлежали) передали в уставной фонд приватизированного предприятия "Крымремстройтрест". В 2014 году собственник здания отказался добровольно передать его в муниципальную собственность и попытался через суд выселить людей. После хождений по всевозможным инстанциям и обращений к чиновникам жильцы добились того, что администрация Симферополя подала иск в Арбитражный суд РК о признании недействительным приказа Фонда имущества АРК о передаче объекта в собственность ОАО "Крымремстройтрест". Суд удовлетворил требования истца.

В августе жильцы одержали очередную победу: апелляционный суд по иску администрации города к бывшему собственнику общежития вынес решения в пользу администрации. И теперь мэрия вправе истребовать здание из незаконного владения "Крымремстройтреста", передать его МУПу и заключить с жильцами договоры соцнайма. Но, по словам жильцов, чиновники не спешат этого делать.

- По состоянию на 17 сентября ничего так и не изменилось. В администрации нам сказали, что мы должны подавать иски в суд о признании права пользования с заключением договора соцнайма. С МУПом до сих пор проблему так и не решили. Скоро отопительный сезон, а договоров на поставку коммунальных услуг нет, - рассказывает жительница общежития Людмила.

По ее словам, люди не могут заключать прямые договоры, поскольку не имеют на руках договоров соцнайма. Кроме того, у них за два месяца образовались долги за коммуналку.