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25.09.2019 09:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи зафиксирована рекордно низкая температура за 125 лет

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Гидрометцентр России сообщил о том, что в субтропическом Сочи установлена наименьшая температура для сентября за последние 125 лет наблюдения. По информации, опубликованной на официальном сайте ведомства, теперь этот рекорд составляет +7.8 градуса.

Фото: iStock
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Подобное, по словам синоптиков, связано с тем, что холодные воздушные массы, морозящие уже вторую неделю Европейскую часть России, "проникли и до Черного моря. Поэтому среднесуточные температуры в прошедшие выходные были ниже нормы на 3-5 градусов".

Как сообщили в Гидрометцентр России, результатом этого стали новые рекорды минимальных температур в целом ряде курортных городов. При этом в черноморском Туапсе предыдущий рекорд 22 сентября был побит всего на 0,1 градуса, то в соседнем Сочи "температура опустилась ниже на целых 1.2 градуса по сравнению с рекордом 1894 года, и. теперь новая минимальная температура для 22 сентября составляет всего +7.8 градуса".

Однако для любителей купания подобные "аномалии" никак не повлияли: температура воды в Черном море во всем прибрежном районе (от Анапы до Сочи) держится на уровне очень даже комфортных для конца сентябпя +21 градусе.

Причем, как утверждают синоптики, холодный циклон уходит на северо-восток, "освобождая путь новым, гораздо более теплым воздушным массам".

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