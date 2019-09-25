В стрельбах на полигонах ЮВО приняли участие 13 тысяч артиллеристов

Свыше 13 тысяч артиллеристов провели масштабные стрельбы на 19 полигонах Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

Участники учений поражали объекты условного противника, меняли огневые позиции. Управление огнем проводили в комплексе с инженерной и военно-медицинской подготовкой, а также с радиационной, химической и биологической защитой.

В масштабных стрельбах были задействованы самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация", буксируемые гаубицы "Мста-Б" и Д-30, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", минометы "Сани" и "Поднос".

Подразделения активно применяли современные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", системы артиллерийской разведки "Зоопарк" и беспилотную авиацию.

Кстати, новый контрбатарейный радиолокационный комплекс контроля стрельбы "Зоопарк" до конца года поступит в мотострелковое соединение, дислоцированное в Волгоградской области. Его основным назначением является разведка огневых средств противника и корректировка огня. "Зоопарк" обнаруживает боеприпасы в воздухе и вычисляет траекторию их полета, позволяя определить как точку стрельбы, так и район падения.

Станция может одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиций и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа даже при массированном обстреле. Также комплекс способен следить за беспилотниками и определять их координаты.