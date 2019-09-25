Волгоградская область укрепила торговые связи с иранским Мазандараном

В Волгограде прошла встреча главы области Андрея Бочарова с губернатором иранской провинции Мазандаран Ахмадом Хоссейнзадеганом. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также взаимодействия в образовании, науке, культуре и туризме. Накануне в городе-герое открылось иранское коммерческое представительство.

- Мы надеемся, что торговый дом станет хорошей площадкой для активизации сотрудничества волгоградских компаний и провинции Мазандаран, России и Ирана. У нас большой потенциал для сотрудничества, надеюсь, что наши контакты позволят получить хороший результат. Задача властей - обеспечить сотрудничество, дать возможность нашим людям встречаться, общаться, развиваться, - сказал Бочаров.

Взаимоотношения Волгоградской области и Мазандарана берут отсчет с 2015 года, когда регион включился в работу Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. А в августе 2018 года был подписан двусторонний меморандум об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, инновационно-технологической и социально-культурной сферах. Сейчас как раз реализуются положения этого документа. Губернатор Бочаров пригласил делегацию Мазандарана принять участие в международном форуме общественной дипломатии, который состоится в Волгограде в октябре.

- Мазандаран с точки зрения экономики, сельского хозяйства имеет большой потенциал. За последние несколько лет подписан ряд соглашений и меморандум между нашими регионами. То, что обозначено в меморандуме, сейчас надо реализовывать, идти вперед и действовать, выходить на новый уровень, - заявил Ахмад Хоссейнзадеган.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, в 2018 году валовый региональный продукт составил 860 миллиардов рублей. Инвестиции в основной капитал превысили 180 миллиардов рублей. Общий объем несырьевого экспорта предприятий региона в 2018 году составил более 1,6 миллиарда рублей, что на 38,5 процентов больше, чем годом ранее.

По объему взаимной торговли Исламская Республика занимает 19-е место среди 114 стран, с которыми область связывают экономические отношения.