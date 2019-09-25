Челябинская мэрия взяла на контроль ремонт дорог

Новости

ФСИН проверит видео с избиением заключенного в пермской колонии 19:05
Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии 18:58
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество 18:35
Путин связал снижение инфляции с "подкруткой" показателей Центробанком 18:27
В Сети появился трейлер инди-вестерна "Плохая земля" 18:27
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе 18:26
"КАМАЗ" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 18:26
МИД РФ: США довели до предела напряжение на Ближнем Востоке 18:24
Объявлен полный список финалистов ТЭФИ 2019 18:21
В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси 18:15
Первым космонавтом ОАЭ стал Хазза Аль-Мансури 18:15
Бывшего футболиста сборной Литвы нашли мертвым 18:10
Из кроссовера Volkswagen Teramont сделали минивэн 18:10
Зеленский опубликовал фото с Трампом 18:09
Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК 17:55
Россия заявила в ОБСЕ о фактах поддержки неонацистов в Европе 17:54
Под Владимиром мать и бабушку уличили в истязании детей 17:52
"Сонный костюм": что будет, если человек водит в состоянии усталости 17:43
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики 17:42
Звезды "Парка Юрского периода" вернутся в "Мире Юрского периода 3" 17:40
Валентина Шевченко опередила Конора Макгрегора в рейтинге UFC 17:37
В Петербурге задержаны 11 человек по подозрению в обмане пенсионеров 17:29
В Поморье жителям труднодоступных мест возместят траты на авиабилеты 17:27
Мадуро подарил Путину саблю 17:20
Пожарные не могут потушить российский траулер в Норвегии 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 18:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тише едем - все увидим

Челябинская мэрия взяла на контроль ремонт дорог
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 216(7974)
В мэрии Челябинска прислушались к автомобилистам, уставшим передвигаться по дорогам со срезанным асфальтом. Как сообщила на аппаратном совещании глава города Наталья Котова, между фрезерованием и укладкой нового полотна почему-то проходит не менее двух-трех недель. И чем все это время занимаются дорожники, неизвестно.

- Если летом еще можно было закрывать на это глаза, то сейчас транспортный поток многократно вырос, и нужно максимально грамотно подходить к ремонту, чтобы не вызвать недовольства у горожан, - подчеркнула градоначальница. Правда, заявление, сделанное под занавес дорожного сезона, вызвало у челябинцев некоторое недоумение.

Транспортный налог на Южном Урале станет самым низким в регионе

В ближайшие дни власти намерены проверить исполнение всех контрактов и выяснить, чем вызваны задержки с укладкой асфальта и есть ли тому объективные причины. По оценкам экспертов, работы идут с отставанием и потребуют еще не менее полутора месяцев. Между тем в горнозаводской зоне Челябинской области уже прошел снег.

Есть претензии и к качеству работ. Проблемы на отдельных участках могут возникнуть очень скоро, как уже произошло с капитально отремонтированными в 2017 году улицами Братьев Кашириных, Рождественской и некоторыми другими, где асфальт начал крошиться.

- В причинах мы и предлагаем разобраться в первую очередь, - сообщил "РГ" представитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Олег Гудимов. - Направили в адрес главы города официальное обращение с требованием провести служебное расследование и привлечь к ответственности должностных лиц управления дорожного хозяйства.

Как показывает практика, надежность ремонта напрямую зависит от наличия гарантийного срока и его продолжительности

Как выяснилось, контракт на ремонт дорог по результатам электронного аукциона в 2017 году получила компания "Южуралмост", в сговоре с которой ФАС впоследствии заподозрило министерство дорожного хозяйства региона и теперь уже бывшего губернатора Бориса Дубровского. Гарантийный срок на отремонтированные дороги почему-то установили всего на один год. Хотя, согласно распоряжению Министерства транспорта РФ, гарантия на верхний слой дорожного покрытия должна действовать не менее четырех лет. Выходит, чиновники управления дорожного хозяйства проигнорировали распоряжение в ущерб казне?

Как показывает практика, надежность ремонта напрямую зависит от наличия гарантийного срока и его продолжительности: недисциплинированные подрядчики получают возможность сэкономить на материалах и нарушают технологию укладки асфальта. А спустя год предъявлять претензии уже некому, значит, на бюджет ложится дополнительная нагрузка - повторный ремонт. В связи с этим "фронтовики" настаивают на актуализации списка гарантийных дорог с данными о подрядчиках и сроках гарантии. Причем предлагают сделать эту информацию открытой для общественности.

С аналогичным запросом в мэрию обратилась и "РГ" - поинтересовалась гарантийными обязательствами по контрактам в нынешнем сезоне и затратах на повторные ремонты. Однако на момент подготовки публикации ответ еще не поступил.

Справка РГ

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Челябинске отремонтировано 664 тысячи квадратных метров дорожного полотна, на 50 процентов обновлен участок Копейского шоссе, где уложена 61 тысяча квадратных метров свежего асфальта.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
Пропавших людей смогут найти по геолокации