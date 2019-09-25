Челябинская мэрия взяла на контроль ремонт дорог

В мэрии Челябинска прислушались к автомобилистам, уставшим передвигаться по дорогам со срезанным асфальтом. Как сообщила на аппаратном совещании глава города Наталья Котова, между фрезерованием и укладкой нового полотна почему-то проходит не менее двух-трех недель. И чем все это время занимаются дорожники, неизвестно.

- Если летом еще можно было закрывать на это глаза, то сейчас транспортный поток многократно вырос, и нужно максимально грамотно подходить к ремонту, чтобы не вызвать недовольства у горожан, - подчеркнула градоначальница. Правда, заявление, сделанное под занавес дорожного сезона, вызвало у челябинцев некоторое недоумение.

В ближайшие дни власти намерены проверить исполнение всех контрактов и выяснить, чем вызваны задержки с укладкой асфальта и есть ли тому объективные причины. По оценкам экспертов, работы идут с отставанием и потребуют еще не менее полутора месяцев. Между тем в горнозаводской зоне Челябинской области уже прошел снег.

Есть претензии и к качеству работ. Проблемы на отдельных участках могут возникнуть очень скоро, как уже произошло с капитально отремонтированными в 2017 году улицами Братьев Кашириных, Рождественской и некоторыми другими, где асфальт начал крошиться.

- В причинах мы и предлагаем разобраться в первую очередь, - сообщил "РГ" представитель проекта "Дорожная инспекция ОНФ" Олег Гудимов. - Направили в адрес главы города официальное обращение с требованием провести служебное расследование и привлечь к ответственности должностных лиц управления дорожного хозяйства.

Как показывает практика, надежность ремонта напрямую зависит от наличия гарантийного срока и его продолжительности

Как выяснилось, контракт на ремонт дорог по результатам электронного аукциона в 2017 году получила компания "Южуралмост", в сговоре с которой ФАС впоследствии заподозрило министерство дорожного хозяйства региона и теперь уже бывшего губернатора Бориса Дубровского. Гарантийный срок на отремонтированные дороги почему-то установили всего на один год. Хотя, согласно распоряжению Министерства транспорта РФ, гарантия на верхний слой дорожного покрытия должна действовать не менее четырех лет. Выходит, чиновники управления дорожного хозяйства проигнорировали распоряжение в ущерб казне?

Как показывает практика, надежность ремонта напрямую зависит от наличия гарантийного срока и его продолжительности: недисциплинированные подрядчики получают возможность сэкономить на материалах и нарушают технологию укладки асфальта. А спустя год предъявлять претензии уже некому, значит, на бюджет ложится дополнительная нагрузка - повторный ремонт. В связи с этим "фронтовики" настаивают на актуализации списка гарантийных дорог с данными о подрядчиках и сроках гарантии. Причем предлагают сделать эту информацию открытой для общественности.

С аналогичным запросом в мэрию обратилась и "РГ" - поинтересовалась гарантийными обязательствами по контрактам в нынешнем сезоне и затратах на повторные ремонты. Однако на момент подготовки публикации ответ еще не поступил.

Справка РГ



В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Челябинске отремонтировано 664 тысячи квадратных метров дорожного полотна, на 50 процентов обновлен участок Копейского шоссе, где уложена 61 тысяча квадратных метров свежего асфальта.