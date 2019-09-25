На Ямале хотят построить отели со стеклянными куполами, как в Финляндии и Исландии, чтобы можно было наблюдать одно из самых удивительных природных явлений на планете - северное сияние. Сейчас в Арктике как раз начался сезон, когда полярное сияние, или, как его еще называют, лисьи пляски, можно увидеть.

Причем сегодня это явление становится настоящей фишкой арктических регионов страны. И все больше туристов страны и мира отправляются на "охоту" за сиянием.

Именно на "охоту", потому что 100-процентной гарантии, что, отправившись в Арктику, ты увидишь полярное сияние, ни один туроператор дать не может - это все-таки природное явление, а не файер-шоу.

- Удивительное буйство света зависит от солнечной активности, поэтому "охотники", прежде чем двинуться в путь, отслеживают графики активности солнца, делают прогнозы, - рассказывает младший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Ростислав Локтев. - Для чего есть даже специальные сайты. И только затем отправляются в фототуры.

Сегодня на Ямале уже несколько фирм специализируются на продаже фототуров "охотникам" за северным сиянием. Конечно, удовольствие не такое дешевое. С учетом перелета из Москвы и с проживанием выйдет порядка 90-100 тысяч в неделю.