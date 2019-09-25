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25.09.2019 07:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лисьи пляски начались

Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Российская газета - Неделя № 215(7973)
На Ямале хотят построить отели со стеклянными куполами, как в Финляндии и Исландии, чтобы можно было наблюдать одно из самых удивительных природных явлений на планете - северное сияние. Сейчас в Арктике как раз начался сезон, когда полярное сияние, или, как его еще называют, лисьи пляски, можно увидеть.
В Арктике сезон полярных сияний. Фото: Сергей Черкашин В Арктике сезон полярных сияний. Фото: Сергей Черкашин
В Арктике сезон полярных сияний. Фото: Сергей Черкашин

Причем сегодня это явление становится настоящей фишкой арктических регионов страны. И все больше туристов страны и мира отправляются на "охоту" за сиянием.

Именно на "охоту", потому что 100-процентной гарантии, что, отправившись в Арктику, ты увидишь полярное сияние, ни один туроператор дать не может - это все-таки природное явление, а не файер-шоу.

Фото: iStock
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- Удивительное буйство света зависит от солнечной активности, поэтому "охотники", прежде чем двинуться в путь, отслеживают графики активности солнца, делают прогнозы, - рассказывает младший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Ростислав Локтев. - Для чего есть даже специальные сайты. И только затем отправляются в фототуры.

Сегодня на Ямале уже несколько фирм специализируются на продаже фототуров "охотникам" за северным сиянием. Конечно, удовольствие не такое дешевое. С учетом перелета из Москвы и с проживанием выйдет порядка 90-100 тысяч в неделю.

Общество Природа Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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