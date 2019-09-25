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25.09.2019 16:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дмитрий Артюхов вошел в десятку самых цитируемых губернаторов России

Текст: Елена Панова
Аккаунты губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в социальных сетях вошли в топ-10 самых цитируемых в СМИ среди глав субъектов Федерации за август этого года.  
Фото: Максим Блинов/"РИА Новости" Фото: Максим Блинов/"РИА Новости"
Фото: Максим Блинов/"РИА Новости"

Глава арктического региона занял восьмую строчку весомого рейтинга "Медиалогии", традиционно составляемого на основе публикаций и материалов в российских СМИ. Индекс цитируемости Дмитрия Артюхова составил  84,5.

Престижность рейтинга подтверждает то, что возглавили тройку Рамзан Кадыров, глава Чечни, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Чем удивил губернатор Дмитрий Артюхов коллег и ямальцев

Отметим, самыми цитируемыми постами главы Ямала Дмитрия Артюхова в августе стали сообщения и видео поездки за рулем "Лады" по дорогам восточной части округа. Как уже писала "Российская газета", губернатор провел в дороге восемь дней, преодолел 1200 километров, побывал в одиннадцати населенных пунктах. Всю поездку он вел видеодневник: рассказывал о планах на день, размещал отчеты и stories с посещения строек, оперативно решал вопросы жителей, делал выводы на ближайшую перспективу, исходя из самых острых проблем.  При этом вел прямые эфиры своих встреч с ямальцами.

Дмитрий Артюхов по пути советовался с ямальцами, куда еще нужно заехать и на что обратить особое внимание. В общей сложности за время поездки глава Ямала опубликовал шестнадцать постов, пять  видеотрансляций встреч с жителями и несколько десятков stories.

Конечно, ямальцы оценили открытость, прямоту губернатора, стремление оперативно реагировать на то, что больше всего сегодня их волнует, желание разговаривать с жителями напрямую без посредников, изучать жизнь округа не по бумагам в кабинете, а лично отправляясь в самые отдаленные точки.

Первый пост с видео, где Дмитрий Артюхов объявил о старте своей поездки, стал самым популярным на сегодняшний день за год со дня создания  аккаунта губернатора. Он собрал 650 комментариев, 6207 лайков и 28 698 просмотров в Instagram и 79 618 - Вконтакте и 1037 лайков. Для сравнения - популярный пост Дмитрия Артюхова ВКонтакте, где он предлагает жителям задавать ему вопросы для прямой линии, собрал 631 комментарий, пресс-конференция с ямальскими СМИ - 320 откликов.

Поездка в онлайн-формате принесла Дмитрию  Артюхову почти шесть  тысяч новых подписчиков в Instagram и почти две  тысячи Вконтакте за август. Отметим, что совокупная аудитория ямальского сегмента трех самых популярных социальных сетей (Instagram, ВК и "Одноклассники"), по данным мониторинговых систем, составляет около 350 тысяч пользователей.

Отметим, в аккаунтах Дмитрия Артюхова в социальных сетях в течение всего года наблюдается положительная динамика. Сейчас на Instagram губернатора подписаны 41 964 человека. В ВК у него 8,9 тысячи подписчиков.

Вот как комментируют высокий рейтинг цитируемости постов Дмитрия Артюхова в  СМИ эксперты.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Глава Ямала помог команде волонтеров в расчистке острова Вилькицкого

- Дмитрий Артюхов - один из губернаторов новой волны, который умеет выстраивать прямой диалог с гражданами в эффективных сегодня форматах "новой искренности", - отмечает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. - На рейтинг цитируемости главы Ямала в прошедший период повлияла прежде всего поездка за рулем по территориям округа. Своеобразный дневник поездки в Instagram Артюхова был первоисточником контента для СМИ и групп социальных сетей, писавших о Ямале в течение двух последних недель августа.

- При этом история не закончилась самой поездкой, - добавляет политолог Андрей Ткаченко.  - Дмитрий Артюхов большое внимание уделяет ее итогам и принятым решениям. Все это привлекало внимание, люди интересовались и активно цитировали его.  Кроме того, нужно помнить, что Дмитрий Андреевич - молодой политик, пользуется симпатиями и повышенным вниманием в целом интернет-аудитории, которой импонирует его стиль, как он действует. И то, что Дмитрий Артюхов занял высокое место в рейтинге, думаю,  не разовая вспышка - это очень хороший знак, он говорит о реальном сокращении дистанции между органами власти и жителями Ямала.

Власть Работа власти Регионы Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики
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