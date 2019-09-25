Один из сервисов по поиску работы и сотрудников, входящий в структуру Сбербанка, проанализировал сферы деятельности компаний, которые охотно рассматривают возрастных претендентов на вакансии. Исследование показало, что только 2,5 процента работодателей, которые активно набирают персонал, готовы рассматривать в качестве потенциальных сотрудников людей, которые уже вышли на пенсию или вот-вот перешагнут этот возрастной порог.

На первом месте по готовности принять на работу сотрудников старше 55 лет оказались работодатели из сфер производства и АПК: представители 16,3 процента таких компаний отметили, что рассматривают резюме предпенсионеров и пенсионеров. Торговые фирмы (14,7 процента ретейлеров) тоже не против принимать на работу соискателей в возрасте. Охотно предлагают им вакансии ресторанный бизнес и транспортные предприятия - 10,7 и 10 процентов соответственно. Речь в основном идет об обслуживающем персонале, для которого не обязательна высокая квалификация, но потребность в сотрудниках высокая - нужны кондукторы общественного транспорта, работники кухни.

Менее снисходительны к возрасту кандидатов в строительных компаниях и сфере ЖКХ, где готовы брать возрастных соискателей 8,1 процента компаний.

Почти не рассматривают вариант найма сотрудников "серебряного" возраста в сферах, связанных с интеллектуальным трудом: страховании (0,3 процента), СМИ, издательской деятельности и консалтинге (по 0,4).

Между тем



Предыдущие исследования сервиса показали, что более половины вышедших на пенсию хотят трудиться и дальше. Правда, к 75 годам остались на службе всего два процента работавших к моменту выхода на пенсию.