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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Высокая потребность

Работников старше 55 лет ждут в агропроме и торговле
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 216(7974)
Один из сервисов по поиску работы и сотрудников, входящий в структуру Сбербанка, проанализировал сферы деятельности компаний, которые охотно рассматривают возрастных претендентов на вакансии. Исследование показало, что только 2,5 процента работодателей, которые активно набирают персонал, готовы рассматривать в качестве потенциальных сотрудников людей, которые уже вышли на пенсию или вот-вот перешагнут этот возрастной порог.
Фото: Татьяна Андреева
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На первом месте по готовности принять на работу сотрудников старше 55 лет оказались работодатели из сфер производства и АПК: представители 16,3 процента таких компаний отметили, что рассматривают резюме предпенсионеров и пенсионеров. Торговые фирмы (14,7 процента ретейлеров) тоже не против принимать на работу соискателей в возрасте. Охотно предлагают им вакансии ресторанный бизнес и транспортные предприятия - 10,7 и 10 процентов соответственно. Речь в основном идет об обслуживающем персонале, для которого не обязательна высокая квалификация, но потребность в сотрудниках высокая - нужны кондукторы общественного транспорта, работники кухни.

Менее снисходительны к возрасту кандидатов в строительных компаниях и сфере ЖКХ, где готовы брать возрастных соискателей 8,1 процента компаний.

Почти не рассматривают вариант найма сотрудников "серебряного" возраста в сферах, связанных с интеллектуальным трудом: страховании (0,3 процента), СМИ, издательской деятельности и консалтинге (по 0,4).

Между тем

Предыдущие исследования сервиса показали, что более половины вышедших на пенсию хотят трудиться и дальше. Правда, к 75 годам остались на службе всего два процента  работавших к моменту выхода на пенсию.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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