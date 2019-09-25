В Курганской области за год закрылось около двух тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели связывают неприятную тенденцию с обязательным введением контрольно-кассовой техники (ККТ), налоговики с этим не согласны. Между тем у некоторых ИП затраты на приобретение и обслуживание онлайн-касс оказались больше, чем выручка.

Магазин в деревне Юрково Белозерского района еще работает, но того и гляди закроется. И таких торговых точек, больше напоминающих руины, в Зауралье немало. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Аппарат в контейнере

Марина Байбакова торгует на Некрасовской ярмарке в Кургане. Товар у нее находится в контейнере.

- Налоговики требуют, чтобы мы установили онлайн-кассы, - рассказывает предпринимательница. - Но ведь это не магазин и даже не модуль, куда покупатель может зайти, а просто железный ящик, который я на ночь закрываю. От лотка, для которого не требуется ККТ, он отличается только наличием двери, а вещи я продаю с открытого прилавка и рассчитываюсь с покупателем прямо на улице.

Марину поддерживают коллеги. По новым правилам около 200 из 300 торговых мест на Некрасовской ярмарке с 1 июля должны быть оборудованы онлайн-кассами. Однако торговцы не торопятся исполнять закон: надеются - вдруг его изменят.

- Вы только посмотрите на наши контейнеры: зимой железо так промерзает, что стены покрываются инеем. А ведь онлайн-кассы работают при температуре от +40 до -10 градусов. У нас же морозы бывают ниже -30. К тому же здесь не рынок, а ярмарка, где не требуется ККТ! - негодуют они.

Предприниматели опасаются: если их все-таки заставят применять ККТ, многие закроются. Ладно бы торговля шла бойко и выручка росла. Но покупателей на рынке становится все меньше: у людей элементарно нет денег. Та же Марина Байбакова за день продала товара на 500 рублей, из них 400 отдала за аренду. Онлайн-касса стоит почти 30 тысяч, плюс обслуживание. Кстати, многие ее коллеги в тот день не заработали ни копейки. Спрашивается, зачем такой бизнес, который не приносит доход?

- Я пыталась устроиться в одну из торговых сетей, - призналась Лина Сун. - Заплатила за аренду, проработала четыре месяца, а потом меня оттуда "попросили". Вернулась обратно, потому что больше идти некуда, а жить на что-то надо.

На защиту арендаторов встал Андрей Фадеичев - гендиректор Курганского центрального рынка, в состав которого входит Некрасовская ярмарка. По его словам, торгуют здесь в основном женщины пенсионного и предпенсионного возраста да матери-одиночки. Для большинства это единственный источник дохода. Все оформлены как ИП, но не могут себе позволить даже нанять продавца.

- Уличная торговля переживает тяжелые времена, - говорит Фадеичев. - Очень жесткая конкурентная борьба с федеральными сетями. Введение онлайн-касс станет последней каплей.

Магазин на три деревни

По мнению экспертов из регионального отделения "Опоры России", заключительный этап внедрения ККТ приведет к массовому закрытию не только ИП на рынке, но и сельских магазинов. К такому прогнозу подводит статистика. Например, если сравнить данные на 10 августа 2018-го и 2019 годов, то нынче в Курганской области недосчитались 1788 организаций микро-, малого и среднего бизнеса: минус 7,8 процента - урон вдвое больше, чем в среднем по России. У общественников вызывает большой вопрос введение онлайн-касс для плательщиков единого налога на вмененный доход - на такой системе налогообложения находятся почти все торговые точки в селах.

За год в Курганской области недосчитались 1788 организаций микро-, малого и среднего бизнеса: минус 7,8 процента - урон вдвое больше, чем в среднем по России

- Сельские магазины платят с квадратного метра разовую сумму ежеквартально, зачем им онлайн-кассы? - рассуждает член "Опоры России", депутат Курганской областной Думы Игорь Меньшиков. - Выручка никак не влияет на сумму, но их все равно обязали применять контрольно-кассовую технику. Это уже привело к значительному увеличению косвенных расходов. К тому же во многих деревнях проблема с Интернетом.

Меньшиков приводит цифры: средняя дневная выручка сельских магазинов площадью до 150 квадратных метров составляет чуть более 12 тысяч рублей в низкий сезон и 15 тысяч - в высокий, при наценке от 10 до 30 процентов на отдельные виды товаров. За установку ККТ на первом этапе предприниматели заплатили 40-45 тысяч рублей, в последующие годы предстоит тратить по 20-25 тысяч с каждой торговой точки. В общую сумму затрат помимо приобретения техники входит программное обеспечение (около 40 тысяч рублей), лицензия на одно рабочее место оператора онлайн-кассы, электронная цифровая подпись (6-6,5 тысячи). Стоимость отладки - совмещения программ ККТ с системой маркировки и отслеживания, которая тоже сейчас активно внедряется, доходит до 80 тысяч рублей без учета выезда IT-специалиста на место. Час работы такого специалиста стоит почти тысячу рублей. Кроме этого еще затраты на кассовое обслуживание (в среднем 600 рублей в месяц), оплату Интернета (2-4 тысячи) и ряд других расходов.

- Я изучал мировую практику, во многих странах системы онлайн-касс, маркировки и отслеживания для предприятий микро- и малого бизнеса нет. Почему бы нам не перенять этот опыт? - рассуждает Игорь Меньшиков. - Согласен, новшества необходимо внедрять, но только для среднего и крупного бизнеса, который может их себе позволить. "Малышам" они не по карману. Есть уже примеры, когда после закрытия магазина селянам приходится на такси ездить за продуктами в другое село. Разве мы этого хотим?

Тенденцию не подтверждают

В региональном управлении ФНС факт массового сокращения субъектов МСП не подтверждают. На официальный запрос "РГ" в ведомстве сообщили: "Какого-либо существенного увеличения количества случаев государственной регистрации прекращения статуса индивидуального предпринимателя или добровольной ликвидации юридических лиц в Курганской области в 2019 году по сравнению с предыдущими периодами не наблюдается. Количественно данные показатели примерно равны значениям прошлого года".

Налоговики также напомнили, что в законе о применении ККТ при расчетах (54-ФЗ) четко прописано, кто и где должен использовать онлайн-кассы. Их отмена из-за погодных условий не предусмотрена: в реестре ККТ много моделей, можно подобрать для любого климата. ИП, применяющие патентную систему налогообложения или ЕНВД, имеют право на налоговый вычет на сумму расходов на приобретение ККТ - не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр техники.

"Считаем, что внедрение онлайн-касс не может быть причиной закрытия сельских магазинов или торговых точек на Некрасовской ярмарке и Центральном рынке в Кургане", - подчеркнули в УФНС.

Впрочем, пока налоговики смотрят на отсутствие ККТ довольно лояльно, скажем, на той же Некрасовской ярмарке за нарушение закона еще никого к ответственности не привлекли, да и проверок там после 1 июля еще не проводили.

Тем временем

Проблему установки онлайн-касс на днях рассмотрел комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике облдумы. Дискуссия была короткой, но жаркой. Договорились до того, что ни торговцы, ни бюджет от установки ККТ не выиграли, в отличие от тех, кто производит и обслуживает такую технику. Никто не оспаривает необходимость контроля, но нельзя при этом разорять один бизнес и обогащать другой, подчеркивают депутаты. Комитет решил детально проанализировать ситуацию, в том числе в соседних регионах, а затем сформулировать предложения для коллег из Госдумы о возможности внесения поправок в закон в пользу малого и среднего бизнеса.