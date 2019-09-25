Понятно, что руководитель муниципального учреждения был прекрасно осведомлен о порядке выделения целевых средств из бюджета. Он предложил двум знакомым бизнесменам получить субсидии - компенсацию затрат на приобретение оборудования, сырья и материалов. И помог заключить соглашения с администрацией. Предприниматели действительно получили транши общим размером 600 тысяч рублей, но по настоянию благодетеля передали деньги ему. А чтобы создать видимость целевого использования средств, Калмыков сфабриковал поддельные финотчеты, приложив к ним фальшивые расчетно-кассовые документы.
Как выяснилось в итоге, чиновник "химичил" не только с субсидиями для малого и среднего бизнеса. По данным свердловской прокуратуры, он также заключал договоры на работы и услуги, которые не оказывались и не выполнялись. Хотя деньги исправно получала одна и та же компания. В документах, например, фигурировали работы по содержанию и уборке кладбищ городского округа, установке рекламных конструкций, монтажу сцены для проведения праздничных мероприятий…
Вину Калмыков не признал, но она была доказана показаниями свидетелей и вещдоками. За мошенничество в крупном размере, а также присвоение и растрату с использованием служебного положения чиновник получил пять лет в колонии общего режима. Как сообщили в Камышловской межрайонной прокуратуре, ему также придется заплатить 70-тысячный штраф, возместить ущерб городскому округу в размере 667 тысяч рублей и 81 тысячу рублей - руководимому им учреждению.