Мошенником и растратчиком признан руководитель центра обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа. Такую квалификацию чиновнику присвоил на днях районный суд. Как выяснилось, Денис Калмыков под видом помощи малому бизнесу помогал лишь самому себе.

Понятно, что руководитель муниципального учреждения был прекрасно осведомлен о порядке выделения целевых средств из бюджета. Он предложил двум знакомым бизнесменам получить субсидии - компенсацию затрат на приобретение оборудования, сырья и материалов. И помог заключить соглашения с администрацией. Предприниматели действительно получили транши общим размером 600 тысяч рублей, но по настоянию благодетеля передали деньги ему. А чтобы создать видимость целевого использования средств, Калмыков сфабриковал поддельные финотчеты, приложив к ним фальшивые расчетно-кассовые документы.

Как выяснилось в итоге, чиновник "химичил" не только с субсидиями для малого и среднего бизнеса. По данным свердловской прокуратуры, он также заключал договоры на работы и услуги, которые не оказывались и не выполнялись. Хотя деньги исправно получала одна и та же компания. В документах, например, фигурировали работы по содержанию и уборке кладбищ городского округа, установке рекламных конструкций, монтажу сцены для проведения праздничных мероприятий…

Вину Калмыков не признал, но она была доказана показаниями свидетелей и вещдоками. За мошенничество в крупном размере, а также присвоение и растрату с использованием служебного положения чиновник получил пять лет в колонии общего режима. Как сообщили в Камышловской межрайонной прокуратуре, ему также придется заплатить 70-тысячный штраф, возместить ущерб городскому округу в размере 667 тысяч рублей и 81 тысячу рублей - руководимому им учреждению.