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25.09.2019 18:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Чистый воздух" заработал

Промышленные города УрФО сделали первые шаги в рамках федерального проекта
Текст: Мария Лисина (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 216(7974)
В минувшее воскресенье экологически сознательные уральцы присоединились к акции "Всемирный день без автомобиля". В Свердловской области она проводится уже третий год. Так, в Екатеринбурге автолюбители, решившие хотя бы на денек отказаться от использования железного коня, могли бесплатно проехать на городской электричке, предъявив водительское удостоверение.

Снижение вредных выбросов от автотранспорта, промышленных и энергетических предприятий - одно из важнейших направлений нацпроекта "Экология". В частности, в его рамках реализуется федеральный проект "Чистый воздух", на который до 2024 года будет направлено более 500 миллиардов рублей, почти 400 из них - средства частного бизнеса, остальное вложат федеральный и региональные бюджеты.

В проекте участвуют 12 промышленных городов России, в которых наиболее неблагополучная экологическая обстановка, в том числе три из УрФО - Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск. Цель - за пять лет вывести их из списка самых грязных: к 2024 году совокупный объем вредных выбросов в атмосферу в этих населенных пунктах должен снизиться не менее чем на 20 процентов. Ну а пока на коллегии Минприроды РФ подвели первые итоги.

Фото: Юлия Пыхалова / Комсомольская правда
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В Свердловской области идет активная работа с промышленными предприятиями: Нижнетагильским металлургическим комбинатом, Высокогорским ГОКом, Уралвагонзаводом и другими. Надо сказать, что крупный бизнес уже много лет реализует свои экологические программы, снижая объемы выбросов. И вложения компаний в проект "Чистый воздух" в целом превысят два миллиарда рублей. А вот вклад автотранспорта в загрязнение атмосферы, увы, растет.

- Наиболее эффективным решением для улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле мы видим обновление подвижного состава общественного транспорта. Предполагается заменить значительную часть автобусов малого и среднего класса на комфортные и экологичные автобусы большого класса, - говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По мнению властей, перевод общественного автотранспорта на газомоторное топливо должен снизить остроту экологических проблем по всей области. Уже сейчас в регионе на голубом топливе работает более тысячи автобусов и 147 единиц транспорта дорожно-коммунальных служб, до конца года планируется увеличить их количество соответственно на 275 и 147. Развивается сеть инфраструктуры для таких машин, в частности, для строительства газозаправочных станций участки предоставляют бизнесу в аренду без конкурса.

Первые шаги делает и Челябинская область, здесь в работу включились промышленные гиганты: десять крупнейших предприятий столицы Южного Урала и шесть магнитогорских заводов. В обоих городах стартовала рекультивация свалок, заработали два поста контроля качества атмосферного воздуха. А в недалеком будущем в регионе появится единая система мониторинга выбросов.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин,  министр природных ресурсов и экологии РФ:

-  Федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" предусматривает работу сразу в нескольких направлениях. Нужно совершенствовать дорожную сеть, переводить транспорт и жилищно-коммунальный сектор на экологическое топливо, внедрять системы мониторинга и, конечно, модернизировать промышленные предприятия.

Власть Работа власти Регионы Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область
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