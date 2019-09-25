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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мелкий опт по-крупному

Фермерам предложили новый формат сбыта продукции
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 216(7974)
В Свердловской области к 2022 году появится крупный оптово-распределительный центр (ОРЦ) для хранения, сортировки и первичной переработки плодоовощной продукции. Зона распределения потоков охватит территорию с населением 20 миллионов человек - практически весь УрФО.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Пока рынок сельхозпродукции в регионе практически не структурированный, стихийный. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Пока рынок сельхозпродукции в регионе практически не структурированный, стихийный. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Строительство первой очереди недалеко от аэропорта Кольцово планируют начать уже в марте 2020-го и завершить через год. Кроме павильона мелкооптовых продаж на 11,8 тысячи квадратов, который будет сдаваться в аренду поставщикам, здесь предполагается возвести мультитемпературный склад, рассчитанный на 30 288 тонн единовременного хранения овощей, фруктов, мяса, рыбы. Вместимость же всего ОРЦ составит 90,8 тысячи тонн, его объекты займут 65 гектаров. Помимо зон хранения и продаж на площадке будет участок первичной переработки продукции.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Инвестиции в первую очередь центра оценены в 2,5 миллиарда рублей. Из них 200 миллионов - средства застройщика. Соинвесторами выступают банки и те, кто заинтересован в использовании площадей для сбыта своих товаров, рассказал директор будущего центра Григорий Магарас. Кроме того, областные власти попросили полпредство о федеральной поддержке.

Проект ориентирован на внутренний рынок, в том числе на закупки бюджетных организаций, которые не могут обеспечить распределительные центры торговых сетей, а также на экспортные поставки. Сдавать продукцию на реализацию в ОРЦ смогут не только крупные хозяйства, но и фермеры. По данным министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области, сейчас на долю малых хозяйств в производстве продукции растениеводства приходится 78 процентов, животноводства - 3,1.

Сейчас до 40 процентов сельхозпродукции теряется при логистике, при том что теневой рынок в сельском хозяйстве достигает 38 процентов

- Идея регионального ОРЦ возникла из-за того, что до 40 процентов сельхозпродукции теряется при логистике, при том что теневой рынок в сельском хозяйстве достигает 38 процентов. А здесь получается очень короткая цепочка выхода на потребителя, без посредников. Комплектация крупного заказа может осуществляться одновременно от нескольких поставщиков, если качество соответствует требованиям заказчика, - описывает Магарас концепцию будущего объекта. - Что касается продовольственного экспорта, то Средний Урал в рамках национального проекта собирается нарастить его объем к концу 2024 года с 52,7 до 220 миллионов долларов. Пока за рубеж в основном продается масложировая продукция, хлебные злаки, кондитерские изделия, мясо птицы. Областные власти видят большой потенциал в строительстве оптово-распределительных центров вблизи Екатеринбурга, на востоке и на западе региона для хранения и продажи продукции, которая на Урале не производится. В частности, у свердловчан налажены хорошие контакты с Азербайджаном, Таджикистаном и Киргизией, эти страны готовы завозить на Урал фрукты, орехи, овощи.

Фото: Алексей Спесивцев
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Кстати, уральский ОРЦ проектировался по концепции, по которой холдинг "Росагромаркет" вместе с ВЭБ и федеральным минсельхозом в феврале 2018 года начали создавать сеть таких центров по всей стране. В общей сложности планируется построить 10 федеральных и 30 межрегиональных. Пока сдан лишь один крупный в Новосибирске, строятся объекты в Казани и Ростове-на-Дону. Мощность каждого - от 60 до 200 тысяч тонн единовременного хранения.

Важно, что всех участников сети объединят цифровой платформой, которая предусматривает возможность безналичных платежей и удаленного заключения сделок. Этот инструмент интегрируют с информационными системами Минсельхоза РФ и Россельхознадзора "Аргус" и "Меркурий". Стратегическая цель - сформировать единое торгово-логистическое пространство на территории Китая и СНГ, что позволит поставщикам расширить географию сбыта, а ретейлу - увеличить объемы закупок и расширить ассортимент fresh-продукции. По прогнозам, маркетплейсом будут пользоваться более 50 тысяч крупных и средних b2b-поставщиков в России и за рубежом.

Компетентно

Алексей Коноплев, руководитель маркетингового агентства, эксперт в сфере недвижимости:

- В Екатеринбурге сегмент логистики сельхозпродукции - стихийный, "сырой", так что ОРЦ городу нужен давно. Пока основным овощным и фруктовым логоцентром уральской столицы остается овощебаза № 4, но в ближайшем будущем ее территорию ожидает редевелопмент, она будет застроена. Планы перевода объекта в район Кольцово строятся с 2014 года, но раньше все они стопорились из-за отсутствия профессиональных команд и инвестиций. Основной риск такого проекта - именно в команде, способной организовать логистические цепочки и работу стихийных участников рынка. Это не стандартный торговый центр.

Еще один риск - отсутствие достаточного количества производителей. Если оптовые поставки и их обработку еще удастся организовать, то производственная, мелкооптовая и розничная часть будущего комплекса могут серьезно просесть из-за этого. За основу хорошо бы взять успешный формат рынка Ранжис в пригороде Парижа. Это площадка с огромным числом участников: производители, фермеры, малый и средний бизнес. Без них екатеринбургскому ОРЦ грозит участь специализированного оптового склада со сдачей в аренду квадратных метров.

В целом концепция ОРЦ должна быть успешной в регионах, этот формат давно назрел. Выиграет тот, кто начнет реализовывать проект поэтапно, реально оценивая спрос и возможности своей команды, находя и поддерживая малый и средний бизнес, то есть управляя не квадратными метрами, а агрокластером.

Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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