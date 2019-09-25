Предприятие из Коркино, занимающееся переработкой стекла, заключило договор с местным мусорным полигоном. Он находится неподалеку, в селе Полетаево, и занимается размещением и утилизацией бытовых и строительных отходов. Соглашение о сотрудничестве со стекольным заводом подписано еще летом, работа началась в сентябре: предприятие в Полетаево только набирает обороты, однако уже сейчас поставляет стекольщикам около 200 тонн сырья в месяц. И это при том, что стекло сортируется по цветам вручную, хотя в планах закупка специального оборудования, с появлением которого процесс ускорится и объемы поставок возрастут в несколько раз.

Коркинский завод уже почти 70 лет работает исключительно на стеклобое, производя широкогорлые банки объемом от 0,5 до трех литров. Цикл у предприятия непрерывный, в месяц перерабатывают около 3000 тонн. Однако порой возникают проблемы с обеспечением сырьем: случалось, чтобы не останавливать производство, стеклобой везли из отдаленных регионов, даже из Хабаровского края. Такая логистика, по словам руководства завода, добавляет к стоимости сырья минимум 20-30 процентов, а то и больше. Если вагонные поставки из других регионов обходились в 5-6 тысяч рублей за тонну, то теперь, когда отсортированный мусор поступает из Полетаево, тонна обходится всего в 2-2,5 тысячи рублей. Кроме того, взаимодействие с мусоросортировочной организацией из своего же региона позволит четко просчитать количество сырья, необходимое для поддержания непрерывного производства. Не говоря об экологическом эффекте и экономии: на рекультивацию свалки в Челябинске выделено около пяти миллиардов рублей, деньги, потраченные на сортировку копившихся десятилетиями отходов, можно будет частично вернуть за счет реализации стеклобоя.

Если вагонные поставки стеклобоя из других регионов обходились в 5-6 тысяч рублей за тонну, то теперь тонна обходится всего в 2-2,5 тысячи рублей

Опыт завода показывает: современная организация сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) делает прибыльной их переработку. Выгоден этот процесс и жителям, которые сегодня оплачивают перевозку, сортировку и утилизацию ТКО: при переработке львиной доли мусора им придется оплачивать утилизацию лишь тех отходов, рециклинг которых невозможен, а это не более 20 процентов от сегодняшнего объема.

А как у соседей?

Одно из самых крупных в РФ мусоросортировочных предприятий производительностью 90 тонн в час работает в окрестностях Тюмени. За пять первых месяцев нынешнего года завод принял свыше 100 тысяч тонн ТКО. С момента пуска завода в январе 2019-го выручка от продажи пластика, полиэтилена, лома черных металлов, алюминиевых банок, стекла, текстиля, бумаги, картона составила около 70 миллионов рублей. Обрабатывают здесь 95 процентов поступающих отходов - это более чем на треть выше обязательной планки, установленной нацпроектом "Экология" на период до 2024 года. Такой же завод появился в Тобольске. Еще один мусоросортировочный комплекс строят в Ишимском районе.