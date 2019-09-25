Новости

Salvatore Ferragamo: Hybrid стали лучшей версией и кроссовок, и туфель 20:34
Сумки Postina от Zanellato: напоминание об итальянских почтальонах 20:34
Montblanc выпустил коллекцию дорожных аксессуаров в духе 1980-х годов 20:34
Вьетнам: место для показа новых круизных коллекций одежды 20:34
Пополнение легендарной коллекции Chopard: цветы в Happy Diamonds 20:34
Путин допустил расширение ассортимента газетных киосков 20:33
Мужской мультибренд St-James: меняя классику Belvest 20:33
Обновления от John Lobb: осенняя практичность не помешала элегантности 20:33
Piquadro обеспечит команду ЦСКА инновационными чемоданами на колесах 20:33
Голландский Suitsupply разработал самый легкий классический костюм 20:33
В Москве дебошир обжег глаза полицейским 20:18
Трамп заявил, что не давил на Зеленского 20:01
В Татарстане две девушки изнасиловали парня из-за разбитого телефона 19:48
В Белграде проходит первая Международная конференция "Память победителей" 19:47
Германия получила от Путина послание о моратории на размещение ракет 19:42
Захарова: Демократы выставили США на всемирное посмешище 19:38
Госдума сформировала делегацию на сессию ПАСЕ 19:16
ФСИН проверит видео с избиением заключенного в пермской колонии 19:05
Следком установит причины пожара на российском траулере в Норвегии 18:58
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество 18:35
Путин связал снижение инфляции с "подкруткой" показателей Центробанком 18:27
В Сети появился трейлер инди-вестерна "Плохая земля" 18:27
Лавров встретился с Зеленским для обсуждения ситуации на Донбассе 18:26
"КАМАЗ" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 18:26
МИД РФ: США довели до предела напряжение на Ближнем Востоке 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 19:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Карась для всех

Прокуратура запретила взимать плату за рыбалку на озере Еткуль
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 216(7974)
Прокуратура признала платную рыбалку на озере Еткуль под Челябинском незаконной. В ходе проверки, проведенной по обращению Общественной палаты региона, установлено, что платой облагался лов карася, который является для озера аборигенным видом. А потому действия предпринимателей противоречат положениям ФЗ "О рыбоводстве".

Как ранее сообщала "РГ" ("О чем карась еще не знает", "Экономика Уральского округа" от 04.07.2019) конфликт между бизнесом и рыболовами вышел в общественную плоскость, после того как любители посидеть с удочкой записали видеообращение к президенту страны, где пожаловались на поборы со стороны предпринимателей, арендовавших 200 из 3000 озер Южного Урала, причем самых лучших.

Фото: Архив АЦБК
В Архангельской области появится новый заказник

Рыбозаводчики в свою очередь сетуют на убытки от деятельности многочисленных браконьеров, вылавливающих ценные породы рыбы. Тогда при Общественной палате региона создали комитет по рыболовству и рыбоводству с участием представителей обеих сторон. Он разбирается в жалобах и при необходимости привлекает прокуратуру.

Итак, проверкой на озере Еткуль установлено, что еще в феврале 2017 года этот рыбоводный участок площадью 454 гектара передан ИП в аренду на 25 лет. В июне рыбозаводчик выпустил в водоем 5000 мальков карася, а с 2018 года ввел плату за любительскую рыбалку, взимая с местных жителей от 150 до 250 рублей за визит. В случае неуплаты рыбаков выпроваживали с озера, ссылаясь на нарушения правил рыболовства.

Между тем в документах о составе объектов аквакультуры, подлежащих выпуску в водный объект, карась не значится: он не относится к ценным породам рыбы и является исконным обитателем озера. На каком же основании взималась плата за его лов? Прокуратура решила, что доступ рыбаков к озеру ограничен незаконно и обратилась с исковым заявлением в суд, которое сейчас находится на рассмотрении.

В Общественной палате прокомментировали это решение как очередную победу. Ранее по договоренности с одним из арендаторов платную рыбалку отменили еще на 11 озерах Челябинской области. Взамен рыбаки пообещали не нарушать правила любительского лова и не посягать на ценные породы, которыми предприниматель зарыбляет свои угодья.

А для этого предложили рыбозаводчикам отказаться от разведения рыбы пастбищным способом, когда мальков выпускают в водоем, и использовать индустриальный, при котором рыба выращивается в специальных садках. Таким способом можно было бы исключить возможность случайного вылова пеляди, карпа, судака, щуки, сига, рипуса и амура, которых разводят предприниматели.

Власть Работа власти Регионы Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости
Пропавших людей смогут найти по геолокации