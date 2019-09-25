Прокуратура признала платную рыбалку на озере Еткуль под Челябинском незаконной. В ходе проверки, проведенной по обращению Общественной палаты региона, установлено, что платой облагался лов карася, который является для озера аборигенным видом. А потому действия предпринимателей противоречат положениям ФЗ "О рыбоводстве".

Как ранее сообщала "РГ" ("О чем карась еще не знает", "Экономика Уральского округа" от 04.07.2019) конфликт между бизнесом и рыболовами вышел в общественную плоскость, после того как любители посидеть с удочкой записали видеообращение к президенту страны, где пожаловались на поборы со стороны предпринимателей, арендовавших 200 из 3000 озер Южного Урала, причем самых лучших.

Рыбозаводчики в свою очередь сетуют на убытки от деятельности многочисленных браконьеров, вылавливающих ценные породы рыбы. Тогда при Общественной палате региона создали комитет по рыболовству и рыбоводству с участием представителей обеих сторон. Он разбирается в жалобах и при необходимости привлекает прокуратуру.

Итак, проверкой на озере Еткуль установлено, что еще в феврале 2017 года этот рыбоводный участок площадью 454 гектара передан ИП в аренду на 25 лет. В июне рыбозаводчик выпустил в водоем 5000 мальков карася, а с 2018 года ввел плату за любительскую рыбалку, взимая с местных жителей от 150 до 250 рублей за визит. В случае неуплаты рыбаков выпроваживали с озера, ссылаясь на нарушения правил рыболовства.

Между тем в документах о составе объектов аквакультуры, подлежащих выпуску в водный объект, карась не значится: он не относится к ценным породам рыбы и является исконным обитателем озера. На каком же основании взималась плата за его лов? Прокуратура решила, что доступ рыбаков к озеру ограничен незаконно и обратилась с исковым заявлением в суд, которое сейчас находится на рассмотрении.

В Общественной палате прокомментировали это решение как очередную победу. Ранее по договоренности с одним из арендаторов платную рыбалку отменили еще на 11 озерах Челябинской области. Взамен рыбаки пообещали не нарушать правила любительского лова и не посягать на ценные породы, которыми предприниматель зарыбляет свои угодья.

А для этого предложили рыбозаводчикам отказаться от разведения рыбы пастбищным способом, когда мальков выпускают в водоем, и использовать индустриальный, при котором рыба выращивается в специальных садках. Таким способом можно было бы исключить возможность случайного вылова пеляди, карпа, судака, щуки, сига, рипуса и амура, которых разводят предприниматели.