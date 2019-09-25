Уральские авиастроители создадут альтернативу "кукурузнику"

Минпромторг подвел итоги открытого конкурса на выбор разработчика легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий. Им стал авиазавод, расположенный в особой экономической зоне "Титановая долина". Он получит 1,25 миллиарда рублей на НИОКР.

В техническом задании говорится, что новый самолет должен развивать крейсерскую скорость не менее 300 километров в час при дальности полета свыше 1500 километров, соответствовать или превосходить Ан-2 по характеристикам, в частности, быть таким же неприхотливым, ремонтироваться в полевых условиях и храниться вне ангара.

Уже до декабря исполнитель обязан подготовить чертеж общего вида самолета и эскизно-технический проект, провести расчеты на статическую прочность и расход топлива. Опытный образец для испытаний ждут к концу 2020 года. При серийном производстве стоимость новой машины не превысит 120 миллионов рублей.

По оценке минпромторга, необходимость создания такого воздушного судна вызвана масштабным устареванием парка "кукурузников", которые в основном обеспечивают региональные перевозки пассажиров и грузов, сельхозработы, патрулирование лесов. При этом в 15 субъектах РФ авиация является доминирующей в транспортной системе, ведь более 28 тысяч населенных пунктов страны не имеют наземного сообщения.

Определенный задел для старта уже создан: готово техническое предложение (аванпроект) легкого многоцелевого самолета вместимостью 9-14 человек. Теперь на его основе нужно создать конкурентоспособный и соответствующий современным рыночным требованиям тип воздушного судна. Работы финансируются в рамках госпрограммы "Развитие авиационной промышленности".

Что касается другой перспективной новинки для региональных авиалиний, L-610, то она рассчитана уже на 40 пассажиров и будет собираться в рамках международной промышленной кооперации, где главными партнерами уральцев станут Казахстан и Чехия. В отличие от предшественника, локализованного L-410, у 610-го будет больше максимальная взлетная масса, грузоподъемность, дальность полета и скорость движения. Также планируется доработать силовую установку и комплекс бортового оборудования с учетом появившихся в последнее время технологий. Серийное производство откроется в 2023 году.

- К сожалению, самолеты серии Ан-2 уже практически исчерпали свой ресурс и готовятся к списанию во всех авиакомпаниях в течение ближайших 3-5 лет. Отсутствие полноценной замены может привести к тому, что в регионах просто не на чем будет летать, - говорит гендиректор екатеринбургского авиазавода Вадим Бадеха. - Кроме того, отрасли необходим самолет для обеспечения транспортной доступности в отдаленных районах и суровых условиях Арктики.

У машины, которая еще не собрана вживую, уже нашелся потенциальный покупатель: авиакомпания из Якутии подписала соглашение с производителем, по которому согласна приобрести десять единиц техники до 2025 года.