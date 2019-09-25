В Тюменской области пропала няня с младенцем

В Заводоуковске Тюменской области накануне пропал ребенок. Следователи предполагают, что малыша из дома на улице Северной забрала няня, которая за ним присматривала.

Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. Судя по фото, распространенном правоохранителями, семья живет в частном доме рядом с лесом, а похищенный - младенец.

Идет розыск пропавшего и подозреваемой. Специалисты осматривают территорию рядом с домом и лес, опрашивают очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.