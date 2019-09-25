Власти Екатеринбурга прокомментировали возбуждение дела против вице-мэра

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и его первый заместитель Александр Ковальчик прокомментировали возбуждение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями во время работы последнего в "Водоканале".

Информация о возбуждении уголовного дела появилась сегодня. В администрации Екатеринбурга уточнили, что узнали о расследовании из СМИ.

- Юристы администрации города связались с представителями правоохранительных органов, чтобы прояснить ситуацию. Надо уточнить, о каком именно периоде моей работе в МУП "Водоканал" идет речь и с чем связано повышенное внимание правоохранителей к этой теме. Об этом я не был проинформирован, узнал недавно из СМИ, - передает пресс-служба слова Александра Ковальчик.

Он предположил, что речь идет о событиях четырехлетней давности во время работы в должности руководителя МУП "Водоканал", тогда его тоже обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, но позже все обвинения были сняты. Суд доказал, что противоправные действия совершил субподрядчик.

Александр Высокинский заявил, что претензий к первому заместителю не имеет.

- В настоящее время Александр Ковальчик работает по своему графику, исправно выполняя возложенные функции моего первого заместителя, - сказал мэр. Правовую оценку дадут соответствующие структуры, а пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. С правовой точки зрения ни у общественности, ни у Администрации Екатеринбурга не было сомнений в порядочности руководителя МУП "Водоканал". Подчеркну, что Александр Анатольевич работает в должности первого заместителя главы города с 24 января 2019 года, никаких претензий у меня к нему нет, он профессионально и ответственно выполняет свои обязанности. Чиновники надеются в объективной оценке информации правоохранительными органами.