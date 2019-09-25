Челябинские власти приняли решение об увеличении господдержки садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Субсидии садоводам правительство региона выделяет с 2015 года, правда, поначалу сумма была относительно небольшой - 10 миллионов рублей в год. Последние два года огородники получали вдвое больше - по 20 миллионов. А накануне на рабочей встрече чиновников с челябинскими садоводами было принято решение еще увеличить финансовую помощь: со следующего года из бюджета области на развитие коллективных садов будет выделяться по 30 миллионов ежегодно.

Субсидии СНТ могут потратить на развитие инфраструктуры: дорог, линий электропередачи и водоснабжения. Будущих получателей господдержки определяют на весенних собраниях садоводов: председатели товариществ заявляют о своих нуждах и доказывают, что деньги остро необходимы именно им.

Как утверждают сами члены СНТ, региональные власти обратили на них внимание благодаря активной деятельности местного отделения общероссийского "Союза садоводов". В 2014 году между общественниками и чиновниками было заключено соглашение о сотрудничестве.

- В 14 муниципальных районах действуют местные отделения союза, - говорит председатель областного "Союза садоводов", депутат Заксобрания Челябинской области Константин Толкачев.

К слову, в муниципалитетах есть и свои программы. Например, в Челябинске пенсионеры могут добраться до сада на городском транспорте с 50-процентной скидкой. В Магнитогорске садовые товарищества не платят налог на земли общего пользования, что на руку всем: сумма взносов членов СНТ стала меньше.

Всего в Челябинской области около миллиона садовых участков

Активисты считают, что садоводов не стоит недооценивать: так, в Челябинске свои шесть соток имеет практически каждая третья семья. Всего на Южном Урале около миллиона таких участков.

- Развитие садоводства на Южном Урале играет большую роль. Во-первых, это зеленый пояс вокруг промышленных городов, во-вторых, свежие, доступные и полезные продукты питания. Садоводы, безусловно, вносят существенный вклад в продовольственную корзину региона. Одной из основных проблем, сдерживающих развитие садоводства, является отсутствие или аварийное состояние объектов инженерной инфраструктуры СНТ, - сообщили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

Члены "Союза садоводов" даже посчитали вклад своих единомышленников в экономику региона. На содержание участка в СНТ горожанин тратит около 15 тысяч рублей в год: в эту сумму входит оплата электроэнергии, членские взносы, приобретение саженцев, семян, удобрений, садового инвентаря. Выходит, что все СНТ Южного Урала ежегодно вкладывают около 15 миллиардов рублей. И это далеко не все, ведь большинство садоводов возводят на участках дачные домики, а значит, поддерживают и производителей стройматериалов.

Поэтому, по мнению активистов, и господдержку садоводческого движения следовало бы увеличить хотя бы до 100 миллионов рублей в год. Такие вложения, считают общественники, вернутся сторицей: комфортные условия для ведения хозяйства привлекут новых садоводов-любителей, следовательно, и отдача увеличится.

- Несмотря на то что бытует мнение "проще купить, чем вырастить", мы каждый год видим прирост желающих поработать на земле. Покупают сады молодые семьи с детьми, сначала планируют просто отдыхать, а потом втягиваются: рядом с цветниками и газонами начинают грядки появляться, азарт просыпается - участвуют в местных выставках со своим урожаем, - улыбается Павел Гончаров, председатель СНТ "Метизник" из Магнитогорска.

Развитие садоводства поддерживает и мода на натуральные, органические продукты. Многие выращивают их не только для себя: в городах Южного Урала проводятся сельскохозяйственные ярмарки, создаются группы в соцсетях, с помощью которых огородники обмениваются излишками урожая и продают их тем, кто собственных грядок не имеет.

- Сад мы с мужем купили, когда дети были маленькими, в 80-е годы. Тогда все держали участки. Пока работали, в основном растили картошку, плодовые деревья и кустарники - за ними проще ухаживать. А как на пенсию вышла, садоводство стало моим хобби: и семью кормлю, и самой приятно. Мне уже 67 лет, а чувствую себя лучше ровесниц, которые на лавочках сидят: в движении вся сила, и кажется, что твои растения с тобой делятся энергией. Утром выхожу в сад, кругом мои цветы - сразу так радостно, - рассказывает садовод Надежда Ильинична.

Кстати



Развитию садоводства в Челябинской области послужит и возможность товариществ вести предпринимательскую деятельность. "Союз садоводов" планирует предложить новый проект: председатель СНТ зарегистрируется в качестве ИП и закупит соковыжималки и сушилки: за небольшие деньги садоводы смогут отдавать продукты на переработку и получать свежевыжатые соки и сухофрукты. А товарищество, в свою очередь, - дополнительный доход, который будет вложен в развитие общего хозяйства.