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25.09.2019 12:20
Проект: В регионах

Завершено строительство вторых путей от Тобольска до Сургута

На СвЖД реализован ключевой этап проекта развития направления Тобольск - Сургут - Коротчаево. Между Тобольском и Сургутом завершено строительство сплошных вторых путей, движение поездов организовано по полностью двухпутному участку протяженностью 437,5 км.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Строительные и пусконаладочные работы финишировали на перегоне п.п. 687 км - Сургут. Для сдачи пути в эксплуатацию было проведено переключение устройств связи, сигнализации, централизации и блокировки. Внедрена современная система электрической централизации, которая позволяет в режиме реального времени контролировать работу станций, движение поездов, управлять стрелками и сигналами, используя надежные каналы связи.

Всего с 2007 года было построено 396,4 км путей на 26 перегонах и 14 разъездах, проведена реконструкция станций. Инвестиции в развитие и обновление инфраструктуры составили более 45 млрд рублей.

Напомним, обоснование инвестиций на развитие железнодорожной инфраструктуры участка Тобольск - Сургут было выполнено в 2007 году. С 2007 по 2010 гг. было построено 90,8 км вторых путей на шести наиболее сложных перегонах. В 2012 году было подписано соглашение между ОАО "РЖД" и ОАО "НОВАТЭК" о софинансировании проекта со стороны грузоотправителя. В 2013 году началась активная фаза строительства, предусматривающая возведение сплошных вторых путей на участке Тобольск - Сургут и 14 разъездов на участке Сургут - Коротчаево.

Развитие направления Тобольск - Сургут - Коротчаево, наряду с усилением пропускных способностей Транссиба и БАМа, является важнейшим инфраструктурным проектом ОАО "РЖД". Его реализация позволит обеспечить потребности нефте- и газохимических предприятий в перевозках сырья, полуфабрикатов и готовой продукции с учетом прогнозируемого роста грузопотоков. Вновь создаваемая инфраструктура рассчитана на пропуск поездов повышенного веса (до 9 тыс. тонн) и длины (100 и более вагонов).

Для завершения инвестиционного проекта "Развитие участка Тобольск - Сургут - Коротчаево" предстоит построить разъезды на перегонах Пырей - Хасырей и Пуровск - Лимбей, завершить первый этап реконструкции станции Сургут. Пропускная способность направления по окончанию всех работ будет увеличена в 2 раза, а объем перевозок может достичь 40 млн тонн грузов в год.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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