Впервые в мире в России издан альбом-энциклопедия Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором на высоком образном и художественном уровне представлены важнейшие природные и рукотворные памятники на планете. В общей сложности речь идет о 1092 объектах в 167 странах, взятых под охрану ЮНЕСКО.

"Символично, что проект осуществлен именно в нашей многоязычной, многоликой и многоукладной стране. В России зарегистрировано 29 объектов всемирного наследия, кроме того, на это звание претендует немало кандидатов от Камчатки до Балтики и от Арктики до южных субтропиков", - комментирует публикацию составитель и многолетний куратор проекта в комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Амир Билялитдинов.

Для получения обобщенной картины были привлечены лучшие эксперты в области истории, культурологии, археологии, географии, геологии, архитектуры искусствоведения и экологии. Они подтвердили, что именно эти объекты подлежат по своим критериям включению в энциклопедию.

По замыслу авторов, издание призвано вызвать интерес читателей к универсальным ценностям человечества и цивилизационному единству народов, столь необходимых современникам в сложные периоды истории. Так, мир потрясло известие о разрушении террористами в Сирии города Пальмира, признанного ЮНЕСКО памятником всемирного наследия, а также гигантских скульптур 15-го века в Афганистане. Пальмира восстанавливается с помощью российских специалистов.

Энциклопедия позволяет совершать компактное путешествие по мировым маршрутам величайшей притягательности. Элегантный дизайн, красочные иллюстрации, емкое научно-историческое аннотирование создают полную объемность восприятия. Каждое соприкосновение с шедеврами, созданными великими зодчими, учеными, художниками и мыслителями, рождает бесценное понимание мира, наполняющего повседневную жизнь смыслом. Поражают воображение сохранившиеся в девственной чистоте участки дикой природы на различных континентах, национальные обряды и уникальные изделия ремесленников.

Фото: Олег Прасолов.

Альбом является наглядным образовательным пособием для школьников, студентов и преподавателей многих дисциплин. Служит также своего рода указателем для защитников окружающей среды и компасом для неугомонных туристов. В России, в том числе, в список вошли Московский Кремль и Красная площадь, а также исторический центр Санкт-Петербурга.

"Создана новая карта планеты, способствующая миру и возникновению сетей культурного обмена", - так охарактеризовала энциклопедию, появившуюся к 30-летию ратификации Конвенции об охране всемирного и культурного наследия, предыдущий Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Со своей стороны, со сложным вызовом достойно показать Россию, которая входит в десятку стран с наибольшим количеством мирового значения памятников, справилось московское издательство "Новая Элита".