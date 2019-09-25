Россия заявила в ОБСЕ о фактах поддержки неонацистов в Европе

Антисемитизм вышел на новый уровень в Европе, а случаи поддержки неонацизма отмечаются в ряде стран. Об этом заявила атташе постпредства РФ в ОБСЕ Анастасия Милованова в ходе совещания по правам человека в Варшаве.

"Тревожно наблюдать за ростом инцидентов на почве ненависти, прежде всего антисемитизма", - приводит слова Миловановой РИА Новости. Она подчеркнула, что ситуацию "подстегивает расширяющаяся поддержка неонацистских групп в ряде стран ОБСЕ".

Она сослалась на данные Агентства ЕС по основным правам, которые говорят об усилении этой неприятной тенденции в Великобритании, Польше, Бельгии, Франции и ФРГ. Милованова напомнила и о том, что в состав парламентов нескольких европейских стран вошли партии националистической направленности.

Подобные факты отмечаются и в странах бывшего СССР.

"Ксенофобию подстегивают и вошедшее в норму чествование ветеранов "Ваффен-СС" в Латвии и Эстонии", - заявила Милованова. Кроме того, на Украине отличительной чертой действующего режима стали "радикальные высказывания высокопоставленных лиц, призывающих к ксенофобии и межнациональной вражде", отметила дипломат.

"Заигрывание с неонацистами чревато увеличением количества преступлений на почве ненависти, с которыми государства-участники ОБСЕ обязались бороться", - констатировала Анастасия Милованова.