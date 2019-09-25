Российские регбисты впервые выиграли тайм на Кубке мира

Новости

Президент РФС уверен, что финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории 21:55
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений 21:50
Суд в Германии признал похмелье болезнью 21:47
Пять человек пострадали в результате землетрясения в Иране 21:45
Открытие на невидимой стороне Луны опровергло общепринятую теорию 21:30
Россияне стали реже покупать роскошные автомобили 21:28
СМИ: В Киеве все-таки проверят деятельность сына Байдена 21:27
Жительница Пскова подарила новорожденную дочь через интернет 21:15
Путин заявил об успехах российских атомщиков 20:49
Фильм "Дылда" представит Россию на "Оскаре" 20:39
Французскую компанию обвинили в сотнях смертей из-за лекарства от диабета 20:36
Президента банка "Прайм Финанс" обвинили в хищении 267 млн рублей 20:23
Трамп потребовал от Ирана сменить политику для отмены санкций 19:36
Фильмы с Брэдом Питом и Шайа Ла Бафом - на фестивале "Амфест" 19:15
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село 19:08
СМИ сообщили о выдаче немецких виз обладателям российских паспортов в Донбассе 19:04
В Сети появился официальный трейлер продолжения "Во все тяжкие" 18:59
Nissan официально представил новый Patrol в стране шейхов 18:38
"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности 18:32
Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева 18:04
"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта 18:00
Лебедев напомнил об ответственности судей при рассмотрении дела Устинова 17:56
Китай распробовал московское мороженое, пиво и шоколад 17:40
Верховный суд Испании дал добро на эксгумацию останков Франко 17:38
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 21:50
Рубрика: Спорт

Хватило на половину

Российские регбисты впервые выиграли тайм на Кубке мира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Сборная России потерпела второе поражение на Кубке мира по регби в Японии. Вслед за хозяевами турнира подопечных Лина Джонса обыграла команда Самоа - 9:34.
Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

В этом матче наши парни изначально считались безнадежными аутсайдерами. Однако в первом тайме россияне позволили сопернику совершить всего лишь одну попытку, а сами дважды поразили ворота самоанцев: со штрафного и с игры. В итоге по истечении 40 минут российская сборная вела в счете 6:5. Что само по себе достижение: прежде нашим никогда не удавалось выиграть тайм в матчах Кубка мира. К слову, преимущество могло бы быть и больше, реализуй россияне численное большинство, ведь в течение некоторого времени у Самоа из-за желтых карточек было на два игрока меньше.

Надежда на сенсацию умерла во втором тайме. Сказался более высокий класс соперника. Следующий матч наши проведут 3 октября против сборной Ирландии.

Спорт Виды спорта Командный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву