Российские регбисты впервые выиграли тайм на Кубке мира

Сборная России потерпела второе поражение на Кубке мира по регби в Японии. Вслед за хозяевами турнира подопечных Лина Джонса обыграла команда Самоа - 9:34.

В этом матче наши парни изначально считались безнадежными аутсайдерами. Однако в первом тайме россияне позволили сопернику совершить всего лишь одну попытку, а сами дважды поразили ворота самоанцев: со штрафного и с игры. В итоге по истечении 40 минут российская сборная вела в счете 6:5. Что само по себе достижение: прежде нашим никогда не удавалось выиграть тайм в матчах Кубка мира. К слову, преимущество могло бы быть и больше, реализуй россияне численное большинство, ведь в течение некоторого времени у Самоа из-за желтых карточек было на два игрока меньше.

Надежда на сенсацию умерла во втором тайме. Сказался более высокий класс соперника. Следующий матч наши проведут 3 октября против сборной Ирландии.