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24.09.2019 21:55
Рубрика: Спорт

Застряли в Альпах

Россия проиграла в 1/4 финала Евро-2019 словенцам
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Мужская сборная России потерпела поражение во втором раунде плей-офф чемпионата Европы, проходившего до этой стадии сразу в четырех странах. На переполненной 12-тысячной арене "Стожице" в столице Словении Любляне наши волейболисты в четвертьфинале уступили хозяевам площадки со счетом 1-3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Несколькими днями ранее соперники встречались в этом же зале на финише предварительного этапа, но тогда обе команды уже имели путевку в плей-офф, исход матча был не столь принципиален. Россияне без особых проблем победили - 3-0 (25:21, 25:21, 25:21).

Фото: Роман Кручинин/ТАСС
Сборная России по волейболу одержала седьмую победу на Кубке мира

Четвертьфинальное сражение носило совершенно другой характер. Словенцы получили бешеную поддержку трибун, у нашей команды сразу не заладилось. Главный тренер россиян Туомас Саммелвуо в стартовый состав определил связующего Игоря Кобзаря, блокирующих Дмитрия Мусэрского и Артема Вольвича, доигровщиков Дмитрия Волкова и Егора Клюку, диагонального Виктора Полетаева. Проигранный первый сет вкупе с провальным началом второго (1:6, 6:10) заставил Саммелвуо выпустить олимпийского чемпиона-2012 Александра Бутько вместо Кобзаря, а другого триумфатора Лондона Мусэрского сменил Иван Яковлев.

Чемпионы Европы-2017 россияне грешили огромным количеством собственных ошибок, что в итоге и стало причиной утраты титула. Досрочно покидаем чемпионат континента и подмечаем нездоровую тенденцию. Два года подряд выигрываем коммерческую Лигу наций и затем проваливаемся на более важных турнирах. Напомним, что в прошлом сезоне не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира в Италии.

Тем временем женская сборная России продолжает победное шествие на Кубке мира в Японии. Из восьми проведенных встреч выиграно семь. Во вторник девушки одолели Голландию - 3:0 (26:24, 25:18, 25:20). Продолжаем идти на третьем месте из дюжины участников, опережая ближайших преследователей уже на две победы. Осталось три тура, очень близки к попаданию на пьедестал.

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