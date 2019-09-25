Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) поддержал решение совета организации продлить временное отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Заседание состоялось в Дохе вчера. За сохранение санкций в отношении ВФЛА высказались 164 члена конгресса, против били 30.

Из-за того, что статус ВФЛА не был восстановлен, российские легкоатлеты не смогут выступить под флагом страны на чемпионате мира, который стартует в столице Катара уже в пятницу.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года после антидопингового расследования. Российские легкоатлеты - кроме Дарьи Клишиной, живущей в США, - не были приглашены на Олимпиаду-2016. Позднее они получили разрешение выступать на международных стартах в нейтральном статусе при условии получения индивидуального допуска от ИААФ. На ЧМ-2019 в Дохе выступят 30 россиян.