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Рубрика: Спорт

Знарок выздоровел, "Спартак" проиграл

"Салават Юлаев" на выезде одержал волевую победу над "Спартаком"
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Накануне в Континентальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. В Москве "Спартак" принимал одного из лидеров Восточной конференции - уфимский "Салават Юлаев". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Исход поединка со "Спартаком" хоккеисты "Салавата Юлаева" решили в третьем периоде. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Исход поединка со "Спартаком" хоккеисты "Салавата Юлаева" решили в третьем периоде. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Исход поединка со "Спартаком" хоккеисты "Салавата Юлаева" решили в третьем периоде. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Любопытно, что "красно-белые" лидировали по ходу встречи с разницей в две шайбы. В составе "Спартака" точными "выстрелами" отметились Робин Ганзл и Евгений Кулик.

Впрочем, в третьем периоде "Салават" смог переломить ход матча. К середине третьей двадцатиминутки уфимцы смогли отыграть отставание и выйти вперед. Отличились Никита Сошников, Линус Умарк и Филип Ларсен. В концовке матча еще одну шайбу в пустые ворота забил Владимир Жарков.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Благодаря этому успеху "Салават Юлаев" поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Что касается "Спартака", то клуб занимает восьмую позицию на Западе.

Комментируя исход поединка, наставник гостей Николай Цулыгин отметил характер своих игроков:

- Что сказать, была очень боевая игра, здорово, что смогли отыграться со счета 0:2. Команда проявила настоящий мужской характер.

Что касается главного тренера москвичей Олега Знарка, то в беседе с журналистами на пресс-конференции он посетовал на большое количество технического брака:

- Мы провели два неплохих периода, а при счете 2:0 в нашу пользу были хорошие моменты, которые надо было обязательно забивать. К сожалению, этого не произошло. Ну а в третьем периоде мы проиграли матч.

Не первый раз "Спартака" не хватает на три периода. В чем причина?

Олег Знарок: Команда физически хорошо готова, но нас подводят индивидуальные ошибки. Например, когда мы пробросились глупо и получили в свои ворота. Нужно просто правильно играть в некоторых моментах.

Голкипер Юлиус Гудачек был в заявке. Когда его ждать в воротах?

Олег Знарок: Павел Хомченко - молодой вратарь, на него выпала огромная нагрузка. То, что мог Павел, он сделал за все эти матчи. Да, ошибки случаются. Мы думали после того, как соперник забил третью шайбу, выпустить Юлиуса, чтобы к следующему матчу он уже был в игре. Тренер по вратарям сказал, что сегодня лучше не выпускать Юлиуса.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Вы пропустили три матча по состоянию здоровья. Сказывается ли это на вашей работе?

Олег Знарок: Не сказывается. Спасибо всем, кто звонил и писал, говорил слова поддержки. Все в порядке.

Также стоит отметить очередной успех подмосковного "Витязя". На сей раз подмосковный клуб на своей площадке обыграл "Автомобилиста" с футбольным счетом - 1:0. Победу хозяевам в овертайме принес гол Артема Швеца-Рогового.

Отметим, что этот матч стал дебютным для Павла Дацюка в качестве игрока "Автомобилиста". Также он стал самым возрастным игроком екатеринбургской команды в истории КХЛ, выйдя на лед в возрасте 41 года и 66 дней.

Ну а "Витязь" стал главным открытием на старте сезона, одержав восемь побед в девяти матчах, и после трех недель выбился в лидеры всего турнира.

Тем временем

Вице-президент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по международным операциям Марк Блэк заявил о намерении рассмотреть вопрос возможности проведения матчей в России. "После того как мы заключили контракт с российской транснациональной компанией о трансляциях матчей сезона лиги, принимая во внимание великую хоккейную историю России, мы оцениваем возможность проведения матча в этой стране. Безусловно, мы открыты к обсуждению этого", - приводит слова Блэка SportBusiness.

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