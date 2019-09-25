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Рубрика: Общество

Палеонтологи объяснили причину огромной силы древних морских ящеров

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гигантские представители вымершего семейства мозазавров передвигались по океану с огромной скоростью и терроризировали морских обитателей благодаря мощному брассу, который они использовали для охоты и "путешествий".

Как сообщает Live Science, открытие было сделано при изучении ископаемого под названием Plotosaurus, которое хранится в коллекции Национального музея истории округа Лос-Анджелес. Это животное было представителем семейства мозазавров - настоящих монстров древности.

Фото: Porcier et al./ Journal of Archaeological Science/CC BY-NC-ND 4.0
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Эти существа обитали в меловой период от 145,5 миллиона до 65,5 миллиона лет назад. Они обладали аллигатороподобными хвостами и ящероподобной головой. Их длина превышала 15 метров. Мощные челюсти этих монстров были вооружены двумя рядами очень острых зубов.

Несмотря на солидные размеры, мозазавры были одними из самых быстрых пловцов тех времен. Новое исследование показывает, что они, вероятно, использовали для передвижения стиль плавания, известный нам как брасс.

Этому способствовало строение их тела. Мозазавры обладали очень мощными и развитыми костями грудного пояса, которые поддерживали их передние конечности, похожие на весла.

До сих пор считалось, что мозазавры развивали большую скорость за счет использования своих длинных хвостов. Но более детальный анализ показал, что грудной пояс этих существ был достаточно большим и асимметричным, чтобы выполнять движение, называемое "аддукцией".

Например, при плавании благодаря этому движению тело отталкивается от воды. Исследователи считают, что древнее морское чудовище, возможно, использовало свои передние веслоподобные конечности для выполнения взрывных движений. Это позволяло ему передвигаться быстрыми "прыжками", то есть брассом.

Отметим, что новая работа не опровергает, а дополняет предыдущие исследования. Вероятно, при дальних заплывах мозазавры использовали силу своих хвостов, а когда надо было ускориться на коротком расстоянии и поймать добычу, они переходили на взрывной брасс.

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