Соседские чаты заменили стук по трубам

Более 60 тысяч жителей Москвы и других российских мегаполисов зарегистрировались на портале sosedonline.ru - одном из крупнейших онлайн-сервисов соседских чатов. А сколько еще народу насоздавало домовых чатов в Viber, WhatsApp и прочих мессенджерах - не сосчитать.

Секрет популярности банален: чаты эффективнее классического ноктюрна на батареях. Да и потом с их помощью можно решить немало первостепенных житейских проблем.

Откупорим шампанского бутылку

Узнавать чатовую статистику и брать комментарии по этой теме подтолкнул жизненный случай. Нашей семье потребовалась пробка из-под шампанского. Такие учебные пособия нужны на курсах по технике речи. Многим известно, как эффективно для дикции произносить скороговорки с грецкими орехами во рту. Только пробка гигиеничнее. Тогда и было решено обратиться в соседский чат нашего ЖК. Скажи я на работе, что мне нужна пробка, дружескому троллингу пределов было бы не найти. А в чате проблему приняли как свою собственную. Усердия в поисках аксессуара для занятий было проявлено столько, что пробку едва из-под земли не достали. И достали бы, если б одна соседка не написала, что охотно ей поделится. Каково же было наше семейное удивление, когда девушка вынесла вместо пробки целую "лишнюю" бутылку.

Умнее "Яндекса"

Подобных случаев, когда соседское онлайн-сообщество помогает эффективнее "Яндекса" и госсервисов, особенно много в жизни дачников, рассказала "РГ" профессор Высшей школы экономики Елена Шомина. "Я лично состою в двух чатах, - поделилась научный работник. - Один - домовой, московский, а второй - дачный, в который входит сообщество СНТ". Чат гораздо быстрее онлайн-навигаторов оповещает об авариях по дороге на дачу. Или об отключении света и воды.

Одна из главных функций - даже не прикладная, а эмоциональная. "Например, в некоторых домах появился лифтовой чат", - рассказывает собеседник "РГ". Чаще всего москвичи просто желают невидимому соседу удачного дня. Но встречаются и шутливые предупреждения, отмечает руководитель общественного движения "Добрые соседи" Сергей Кузнецов. "Уважаемые соседи! В субботу я буду отмечать день рождения в 13-й квартире, простите за музыку заранее!" - гласило одно из них. А под этой петицией - куча поздравлений.

Нередко такие чаты используются для полезных объявлений. Например, довольно часто москвичи делятся детским питанием. Его выдают молодым родителям просто в немыслимых количествах. И часто баночки с пюре попросту раздают соседям, чтобы не выбрасывать.

В то же время чаты не всегда могут помочь с решением серьезных коммунальных проблем, отмечают в одной из крупнейших управляющих компаний Москвы "Группа Комфорт". Ведь сейчас соседские сообщества и группы в соцсетях появляются едва ли не у каждого дома. "Мы это все, конечно, мониторим и стараемся отвечать, но групп слишком много, все отследить невозможно, - объяснил коммерческий директор УК Михаил Загвоздин. - Тем более полезная информация от наших представителей там в течение одного-двух дней забивается сообщениями на другую тему". Поэтому гораздо эффективнее общаться с УК при помощи официальных приложений и сайтов компаний.

Увы, во многих домах соседский чат превращается в откровенную флудилку. Начинается все вроде бы с актуального для всех вопроса: "Кто стучит у нас над головой! Прекратите!" Проходит несколько минут - и стук действительно прекращается. В чат вступает домохозяйка с шестого этажа. "Ну я! - отвечает она. - Биточки отбивала!" А дальше в беседу включаются даже уже уснувшие соседи, которые начинают делиться своими рецептами отбивных.

Конкретно

Соседский чат. Плюсы и минусы

Плюсы:

Быстро сможете найти спички/тряпки/пробки/лампочки. Словом все то, что может понадобиться срочно, но хоть убей - не найдешь;

Познакомитесь с соседями, найдете новых друзей, товарищей по утренней пробежке;

Сможете поругать сверлящего соседа и не потревожить остальных стуком по батарее;

Если чат дачный, то моментально узнаете об отключениях воды, света и газа. Или о ДТП на дорогах, сбое на ж. д.

Минусы:

Много флуда: ненужной болтовни, жалоб;

Иногда встречается откровенная ругань;

Встречаются "городские сумасшедшие", заполоняющие чат маниловскими идеями от инновационного погреба для луховицких малосольных огурцов до метро, которое хорошо бы провести под наш дом.