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Рубрика: Власть

Председатель в шестой раз

Совет Федерации утвердил Вячеслава Лебедева в должности главы Верховного суда России
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева на новый срок в должности председателя Верховного суда России.
Вячеслав Лебедев пользуется огромным авторитетом в судебной системе. Фото: Сергей Куксин/РГ Вячеслав Лебедев пользуется огромным авторитетом в судебной системе. Фото: Сергей Куксин/РГ
Вячеслав Лебедев пользуется огромным авторитетом в судебной системе. Фото: Сергей Куксин/РГ

Переназначение одновременно и плановое, и досрочное. Предыдущий срок полномочий Вячеслава Лебедева истекал только весной будущего года, так что процедура утверждения на новый срок прошла раньше времени. Но причины серьезные: через несколько дней стартует большая судебная реформа, инициатором которой стал Вячеслав Лебедев. Напомним, с 1 октября начнут действовать отдельные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. У юридического сообщества связаны с этим большие ожидания и надежды.

Новая система признана укрепить гарантии независимости судебной системы, ввести более тщательную проверку принятых решений. Теперь будут рассматриваться абсолютно все кассационный жалобы, причем в специальной инстанции, удаленной от места первичного разбирательства.
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Как рассказывали эксперты, решение провести процедуру переутверждения главы Верховного суда именно сейчас было принято как раз для того, чтобы Вячеслав Лебедев уже в статусе вновь назначенного председателя координировал начало реформы. Ему предстоит объехать все новые суды, встретиться с коллективами, решить проблемные вопросы, которые обязательно всплывут.

Теперь полномочия Вячеслава Лебедева продлены еще на шесть лет. "Обещаю быть беспристрастным, честным, выносить решение только в соответствии с законом", - заявил он после решения верхней палаты парламента.

Напомним, Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд России на протяжении 30 лет. По его инициативе были приняты серьезные изменения в уголовное законодательство, смягчившие многие подходы.

За двадцать лет число заключенных в стране сократилось в два раза: с 1 миллиона 60 тысяч на 1 января 1999 года до 537 тысяч на 1 сентября нынешнего года

Нередко правозащитники упрекают судебную систему в небольшой доле оправдательных приговоров. Как объяснил вчера Вячеслав Лебедев, обвинительного уклона в правосудии нет. А небольшой процент оправдательных приговоров объясняется спецификой: чаще всего суды отпускают людей по различным основаниям. Нередко бывает, что дело просто закрыто, нет ни обвинительного, ни оправдательного приговора. Но из гуманной графы в статистике оно выпадает из-за той формальности, что судья не сказал "невиновен".

"Говорят, что мало оправдательных приговоров, всего 1 процент, - отметил Вячеслав Лебедев. - Да, это так, эта цифра соответствует действительности. Но отвечает ли она тем выводам, которые у нас пытаются в обществе сформировать о том, что это свидетельство того, что суды работают с обвинительным уклоном? Дело в том, что судами прекращено из поступивших уголовных дел 22 процента в отношении 193 тысяч лиц".

По словам Лебедева, в некоторых странах оправдательными приговорами считаются не только те, кого оправдали, но и те, в отношении которых дела прекращены, и те, по которым лица признаны виновными, но освобождены от наказания.

Фото: Photoxpress
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"У нас классификация ведется по-другому - отдельно оправданные, отдельно лица, в отношении которых прекращены дела по любым основаниям, отдельно и лица, освобожденные от наказания, - отметил председатель Верховного суда. - Но результат один - не состоялось обвинительного приговора, а справедливость наступила быстрее - до вынесения приговора на стадии судебного разбирательства по постановлению суда".

За 20 лет число заключенных в России сократилось в два раза, это результат гуманизации законодательства.

По инициативе Верховного суда были декриминализированы некоторые незначительные составы преступлений с введением административной преюдиции. То есть если человека привлекают в первый раз, но наказывают по КоАП. Никакой нехорошей отметки в биографии человек не получает. Но если он нарушит второй раз, то уже будет отвечать по статье УК.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится внесенный Верховным судом проект закона, предусматривающий введение в УК РФ института уголовного проступка. Проступок - это нарушение закона, которое по опасности не дотягивает до преступления. Оно тоже наказуемо, но в тюрьму не посадят, и главное, у человека не будет в анкете отметки о судимости.

"Этот институт может быть применен в отношении 40 тысяч лиц в течение года", - сказал Лебедев.

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