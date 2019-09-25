США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61

Национальное управление ядерной безопасности США (НУЯБ) (министерство энергетики США) при поддержке НАТО и американских ВВС испытали в августе модификацию атомной бомбы B61. Такую информацию во вторник распространила пресс-служба НУЯБ.

Боезаряды B61-12 были испытаны 21 августа. Бомбы, не оснащенные ядерными боевыми частями, были сброшены на полигоне Тонопа (штат Невада). Отмечается, что данные испытания были проведены в рамках программы по модернизации компонентов B61, пишет ТАСС.

В НУЯБ заявили, что заключительные испытания бомбы будут проведены в следующем году. Ее сбросят с истребителя-бомбардировщика F-16. "B61-12 укрепит стратегическое сдерживание и успокоит наших союзников", - подчеркнул бригадный генерал Тай Ньюман.

Бомба B61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Представляет собой модификацию боеприпаса разработки 1960-х годов. Существуют B61-3, -4, -7, -10 и -11. B61-12 будет отличаться от предшественницы отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения.

Примерная стоимость программы модернизации американских атомных бомб B61 составляет 9,6 миллиарда долларов. Производство B61-12 США планируют начать в 2020 году. Россия неоднократно указывала, что эти намерения США идут вразрез с их заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.