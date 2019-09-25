Стартует основная стадия женского Кубка России по баскетболу

Новости

Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН 03:22
США расширили санкционный список против Венесуэлы 02:57
Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ 02:37
Палата представителей США начнет импичмент Трампу 02:05
Трамп: Заявление демократов об импичменте испортили день на ГА ООН 01:39
Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа 00:40
При взрыве бензовоза пострадали полсотни жителей столицы Мали 00:17
Головин провел лучший матч за "Монако": команда одержала первую победу 00:07
В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя 24.09.2019
Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину 24.09.2019
Савченко: Украине лучше отказаться от финансовой помощи США 24.09.2019
Береговая охрана США задержала в Тихом океане подлодку с 5,5 тонны кокаина 24.09.2019
Президент РФС уверен, что финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории 24.09.2019
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений 24.09.2019
Суд в Германии признал похмелье болезнью 24.09.2019
Пять человек пострадали в результате землетрясения в Иране 24.09.2019
Открытие на невидимой стороне Луны опровергло общепринятую теорию 24.09.2019
Россияне стали реже покупать роскошные автомобили 24.09.2019
СМИ: В Киеве все-таки проверят деятельность сына Байдена 24.09.2019
Жительница Пскова подарила новорожденную дочь через интернет 24.09.2019
Путин заявил об успехах российских атомщиков 24.09.2019
Фильм "Дылда" представит Россию на "Оскаре" 24.09.2019
Французскую компанию обвинили в сотнях смертей из-за лекарства от диабета 24.09.2019
Президента банка "Прайм Финанс" обвинили в хищении 267 млн рублей 24.09.2019
Трамп потребовал от Ирана сменить политику для отмены санкций 24.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 02:14
Рубрика: Спорт

Стартует основная стадия женского Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
В среду 25 сентября стартует основная стадия розыгрыша Кубка страны среди женских команд - соревнования с выбыванием начнутся с 1/8 финала. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), в нем участвуют клубы из разных дивизионов национального чемпионата - Премьер-лиги (D-1), Суперлиги 1 (D-2) и Суперлиги 2 (D-3).
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Перед классическим плей-офф были проведены матчи предварительной стадии, где пять команд оспаривали единственное свободное место именно в турнирной сетке. Игры отборочного раунда состоялись в Красноярске, где четыре победы одержали девушки из БК "Самара". Далее в таблице расположились уже выбывшие из дальнейшей борьбы за трофей представляющий Красноярский край "Енисей-2" (3 победы - 1 поражение), БК "Шахты" (2-2), "Спартак-2" из Ногинска (1-3) и защищающая спортивные цвета Пензенской области "Юность" (0-4). Все эти команды заявлены на участие в третьем по рангу дивизионе чемпионата России - Суперлиге 2.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Обнародованы бюджеты российских клубов Единой лиги по баскетболу

Приводим состав пар 1/8 финала, причем пары соперников расположены в том порядке, в котором они находятся в турнирной сетке (с указанием дат проведения матчей).

"Вологда-Чеваката" (Вологда, Суперлига 1) - "Динамо" (Курск, Премьер-лига) - 26 сентября

"Спарта энд К" (Видное, Премьер-лига) - "Ника" (Сыктывкар, Суперлига 1)) - 25 сентября

"Динамо" (Новосибирская обл., Премьер-лига) - "Казаночка" (Казань, Суперлига 1) - 26 сентября

"Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону, Суперлига 1) - "Ставропольчанка-СКФУ" (Ставрополь, Суперлига 1) - 26 сентября

"Спартак" (Санкт-Петербург, Суперлига 1) - УГМК (Екатеринбург, Премьер-лига) - 27 сентября

Баскетбольный "Локомотив" стал лучшим на турнире в Турции

БК "Самара" (Суперлига 2) - МБА (Москва, Премьер-лига) - 26 сентября

"Надежда" (Оренбургская обл., Премьер-лига) - "Нефтяник" (Омская обл., Суперлига 1) - 27 сентября

"Черные Медведи - Политех" (Санкт-Петербург, Суперлига 1) - "Динамо" (Москва, Премьер-лига) - 25 сентября

Игры четвертьфинальной стадии состоятся 27 октября, полуфиналы - 24 ноября, финал и матч за 3-е место - 22 декабря. Привычного "Финала четырех" в этом сезоне 2019/20 не будет.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву