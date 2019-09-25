Стартует основная стадия женского Кубка России по баскетболу

В среду 25 сентября стартует основная стадия розыгрыша Кубка страны среди женских команд - соревнования с выбыванием начнутся с 1/8 финала. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), в нем участвуют клубы из разных дивизионов национального чемпионата - Премьер-лиги (D-1), Суперлиги 1 (D-2) и Суперлиги 2 (D-3).

Перед классическим плей-офф были проведены матчи предварительной стадии, где пять команд оспаривали единственное свободное место именно в турнирной сетке. Игры отборочного раунда состоялись в Красноярске, где четыре победы одержали девушки из БК "Самара". Далее в таблице расположились уже выбывшие из дальнейшей борьбы за трофей представляющий Красноярский край "Енисей-2" (3 победы - 1 поражение), БК "Шахты" (2-2), "Спартак-2" из Ногинска (1-3) и защищающая спортивные цвета Пензенской области "Юность" (0-4). Все эти команды заявлены на участие в третьем по рангу дивизионе чемпионата России - Суперлиге 2.

Приводим состав пар 1/8 финала, причем пары соперников расположены в том порядке, в котором они находятся в турнирной сетке (с указанием дат проведения матчей).

"Вологда-Чеваката" (Вологда, Суперлига 1) - "Динамо" (Курск, Премьер-лига) - 26 сентября

"Спарта энд К" (Видное, Премьер-лига) - "Ника" (Сыктывкар, Суперлига 1)) - 25 сентября

"Динамо" (Новосибирская обл., Премьер-лига) - "Казаночка" (Казань, Суперлига 1) - 26 сентября

"Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону, Суперлига 1) - "Ставропольчанка-СКФУ" (Ставрополь, Суперлига 1) - 26 сентября

"Спартак" (Санкт-Петербург, Суперлига 1) - УГМК (Екатеринбург, Премьер-лига) - 27 сентября

БК "Самара" (Суперлига 2) - МБА (Москва, Премьер-лига) - 26 сентября

"Надежда" (Оренбургская обл., Премьер-лига) - "Нефтяник" (Омская обл., Суперлига 1) - 27 сентября

"Черные Медведи - Политех" (Санкт-Петербург, Суперлига 1) - "Динамо" (Москва, Премьер-лига) - 25 сентября

Игры четвертьфинальной стадии состоятся 27 октября, полуфиналы - 24 ноября, финал и матч за 3-е место - 22 декабря. Привычного "Финала четырех" в этом сезоне 2019/20 не будет.