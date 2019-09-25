Стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Дональд Трамп: Поздравляю со славной победой. Мы в США следили, вы отлично справились. Вы шли аутсайдером, в вас никто не верил, но вы всех одолели. Замечательная победа, мои поздравления.
Владимир Зеленский: Вы совершенно правы, господин президент. Мы одержали крупную победу и проделали большую работу. Мы славно потрудились, но я должен признаться, что многому мы научились у вас. Вы показали нам пример, и мы переняли у вас многие навыки и знания. Но все равно - это были уникальные выборы. Наша победа уникальна. Могу сказать, что первый раз вы звонили мне поздравить с победой на президентских выборах, а сейчас звоните поздравить с победой моей партии на парламентских. Думаю, мне надо чаще участвовать в выборах, и тогда вы будете чаще мне звонить.
Дональд Трамп (смеется): Хорошая идея. Думаю, у вас в стране все довольны.
Владимир Зеленский: Честно признаться, мы делаем все возможное. Мы ведь тоже пытаемся осушить наше болото*. Мы привели новых людей, это не старая гвардия, не рядовые политики. Мы хотим новое правительство, в новом формате. И вы для нас первоклассный учитель.
Дональд Трамп: Очень мило с вашей стороны. Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много времени и усилий. Гораздо больше, чем европейские страны, - а ведь это они должны вам помогать. Вот Германия, считай, ничего для вас не делает. Они только говорят и говорят. Мне кажется, вы должны с ними разобраться. Вот общаешься с Ангелой Меркель - она только и говорит, что об Украине, но ничего не делает. И другие европейские страны тоже, обратите внимание. Но Соединенные Штаты обращаются с Украиной хорошо. Не могу сказать, что это всегда взаимно, потому что иногда происходит всякое нехорошее, но США об Украине заботятся.
Владимир Зеленский: Да, вы совершенно правы, не на 100 процентов, а на 1000 процентов. Могу вам сказать, что я разговаривал с Меркель, мы с ней встречались. Виделись мы и с Макроном. Я им сказал, что они недостаточно делают по вопросам санкций, могли бы больше. Они не добиваются их выполнения. Для Украины санкции не работают, как должны. Если посмотреть логически, нашим крупнейшим партнером должен быть ЕС, но на деле США - гораздо важнее. И я вам очень благодарен, потому что Соединенные Штаты очень много делают для Украины. Гораздо больше ЕС, особенно в том, что касается санкций против России. Еще я бы хотел поблагодарить вас за поддержку в сфере обороны. Мы готовы сделать следующие шаги в нашем сотрудничестве. В частности, мы готовы закупить у США "Джавелины"** для обороны.
Дональд Трамп: Хочу, чтобы вы оказали нам услугу, потому что ваша страна многое пережила, и Украина многое знает об этом. Хочу, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией, они говорят "Краудстрайк"… Догадываюсь, один из ваших состоятельных людей… Тот сервер - говорят, что он у Украины. Многое произошло, вся эта ситуация. Я думаю, вы окружаете себя теми же самыми людьми. Хотелось бы, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, мне хотелось бы добраться до сути. Как вы вчера увидели, вся эта чепуха закончилась очень слабым выступлением человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентное выступление, но говорят, что многое из этого началось с Украины. Все, что можете сделать, очень важно, чтобы вы это сделали, если это возможно.
Владимир Зеленский: Да, это очень важно для меня, как и все то, что вы упомянули ранее. Для меня как для президента это очень важно, и мы готовы к любому сотрудничеству в будущем. Мы готовы открыть новую страницу в нашем сотрудничестве, в отношениях между США и Украиной. В связи с этим я отозвал нашего посла из США, и он будет заменен очень компетентным и очень опытным послом, который будет упорно работать над сближением наших стран. Я бы также хотел и надеюсь, что он заслужит ваше доверие, а также наладить с вами личные отношения, чтобы мы могли еще больше сотрудничать. Лично скажу вам, что один их моих помощников разговаривал недавно с господином Джулиани, и мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет приехать на Украину, - и мы еще раз встретимся, когда он приедет на Украину. Я просто хотел еще раз заверить вас, что среди нас у вас - только друзья. Я сделаю все, чтобы в моем окружении были лучшие и самые опытные люди. Я также хочу сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, так что мы можем продолжать наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя замечательными людьми, и вдобавок к этому расследованию я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут вестись открыто и откровенно. В этом я могу вас заверить.
Дональд Трамп: Хорошо, так как я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, а его уволили, что очень несправедливо. Об этом говорят многие - как убрали вашего очень хорошего прокурора, и к этому были причастные некоторые очень плохие люди. Господин Джулиани очень авторитетный и уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я бы хотел, чтобы он с вами поговорил.
Я попрошу его позвонить вам и генпрокурору. Руди (Джулиани. - Прим. ред.) очень хорошо знает, что происходит, и он очень талантливый человек. Будет хорошо, если вы сможете с ним поговорить. Бывший посол США - женщина, неприятный человек, и люди с которыми она общалась на Украине, тоже были плохими, и хочу, чтобы вы об этом знали. И вот еще что. Много говорят о сыне Байдена и о том, что Байден закрыл уголовное дело, и многие люди хотят об этом узнать, поэтому все, что вы с генпрокурором сможете сделать, было бы отлично. Байден везде хвастается, что он закрыл дело, так что, если бы вы могли разобраться с этим…. Мне это все кажется ужасным.
Владимир Зеленский: Я хотел сказать вам о прокуроре. Во-первых, я понимаю, и я знаком с ситуацией. После того как наша партия получила большинство в Раде, новый прокурор будет стопроцентно моим человеком, моей кандидатурой, которую одобрит парламент, и он откроет новое дело в сентябре. Он или она разберется с ситуацией, особенно с той компанией, о которой вы говорили. Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела. Кроме этого, я бы попросил вас предоставить нам какую-нибудь дополнительную информацию, если она у вас имеется. Это помогло бы нам в проведении расследования и позволило бы нам осуществить правосудие в нашей стране в отношении посла Украины в США, насколько я помню, ее фамилия Йованович. Хорошо, что вы первым сказали мне, что она была плохим послом, потому что я полностью согласен с вами. Она относилась ко мне не лучшим образом, поскольку восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не очень-то признавала меня как нового президента.
Дональд Трамп: Что ж, ей придется пройти кое-какие испытания. Я попрошу господина Джулиани позвонить вам и генерального прокурора господина Барра тоже попрошу позвонить, и мы разберемся. Уверен, что вы решите этот вопрос. Я слышал, что с прокурором поступили плохо, и что он хороший, порядочный прокурор, так что удачи вам во всем. Я предполагаю, что экономика вашей страны будет улучшаться. У вас огромные ресурсы. Это великая страна. У меня много друзей-украинцев. Это необыкновенные люди.
Владимир Зеленский: А я, в свою очередь, хотел бы вам сказать, что у меня довольно мало украинских друзей, которые живут в США. На самом деле, когда я в прошлый раз приезжал в Соединенные Штаты, я останавливался в Нью-Йорке возле Центрального парка в "Трамп Тауэр". Я бы хотел с ними пообщаться и надеюсь увидеться с ними снова в будущем. Также я хотел бы поблагодарить вас за приглашение в Соединенные Штаты, в особенности за приглашение в Вашингтон. Кроме того, хотелось бы заверить вас, что мы очень серьезно отнесемся к этому делу и проведем расследование. Что же касается экономики, то у наших двух стран в этом отношении есть большой потенциал, и один из главных вопросов заключается в том, что для Украины очень важна энергетическая независимость. Полагаю, мы будем вести очень успешную совместную работу, чтобы добиться энергетической независимости. Мы уже развиваем сотрудничество. Мы покупаем американскую нефть, но я надеюсь, что мы еще будем встречаться по этому вопросу. У нас будет больше времени, чтобы обсудить все эти возможности и узнать друг друга получше. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку.
Дональд Трамп: Хорошо. Да, спасибо большое, и я очень ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Барру набрать вам. Спасибо. Когда бы вы ни захотели посетить Белый дом, вы всегда можете позвонить. Только назначьте дату, и мы об этом подумаем. Жду с нетерпением встречи.
Владимир Зеленский: Спасибо большое. Я буду рад приехать и встретиться с вами лично и… узнать вас получше. С нетерпением жду нашей встречи. Также я хотел бы пригласить вас посетить Украину и Киев - это прекрасный город. У нас чудесная страна, которая с радушием вас примет. Кроме того, я надеюсь в сентябре приехать в Польшу, и мы сможем там увидеться. После этого вам, возможно, как раз было бы удобно приехать на Украину. Мы могли бы полететь на моем самолете или на вашем, он у вас, наверное, гораздо лучше моего.
Дональд Трамп: Хорошо, мы над этим подумаем. Жду с нетерпением нашей встречи в Вашингтоне и, возможно, в Польше, потому что, думаю, мы оба будем там в это время.
Владимир Зеленский: Спасибо большое, господин президент.
Дональд Трамп: Поздравляю вас, вы проделали фантастическую работу. За этим следил весь мир. Не думаю, конечно, что ваша победа стала такой уж неожиданностью, но все равно поздравляю.
Владимир Зеленский: Спасибо, господин президент, до свидания.
* "Осушить болото" - один из лозунгов президента Рейгана и позднее Трампа, намек на историческую борьбу с малярией.
** Переносной противотанковый ракетный комплекс.
Стенограмма опубликована по материалам РИА Новости
Трамп принял вызов
Каждый прочитал документ по-своему. Демократическая партия и либеральные комментаторы трубят о "дымящемся стволе", а консервативные сторонники Трампа указывают на несоответствие утечек о разговоре и реального содержания.
Впереди предстоит новая череда яростных дискуссий между политиками и комментаторами с обоих флангов, с вываливанием нового компромата и ворошением старого грязного белья.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем "Фейсбуке": "Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?.. Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Всё в студию!"
В частности, как следует из транскрипта, Трамп, как он и сам ранее подтверждал, затрагивал тему расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, попросив Зеленского контактировать на эту тему со своим юристом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Баром. Кроме того, Трамп попросил помочь найти истину относительно того, как начиналось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. По его мнению, там были и украинские корни. Президент Украины пообещал, что этим займется новый генпрокурор страны "ради восстановления честности".
В то же время ранее демократы на основании утечек заявляли, что Трамп давил на Зеленского и увязывал упомянутое расследование с судьбой военной помощи, которую США оказывают Киеву. В расшифровке нет об этом ни слова.
Министерство юстиции США заявило, что изучило содержание разговора Трампа и Зеленского и не нашло в нем нарушения тех пунктов закона, на которые указывали анонимные недоброжелатели Трампа.
Тем не менее демократы настаивают, что опубликованный текст подтверждает вину Трампа, поскольку, на их взгляд, его просьбы относятся исключительно к сфере его личных политических интересов, а не интересов Соединенных Штатов. А именно, глава Белого дома якобы умышленно просил "копать" под Байдена, поскольку тот является одним из фаворитов на роль кандидата демпартии, который бросит вызов Трампу на выборах 2020 года.
Но республиканцы считают это чушью, утверждая, что "рыльце в пушку" именно у Байдена, репутацию которого демократы пытаются обелить от пятен, связанных с Украиной. Ему припоминают якобы "случайное" трудоустройство его сына Хантера в украинскую Burisma Holdings на зарплату с многими нулями.
Что дальше?
Пока Пелоси дала указание шести комитетам, ведущим различные расследования против Трампа, собрать материалы и представить в юридический комитет базу для обвинений, по которым можно инициировать импичмент. Некоторые расследования длятся давно, но такая постановка конечной цели, очевидно, добавляет им срочности и значимости.
В ближайшие дни новых дров в топку скандала подкинет тот, кто его и спровоцировал - пока неназванный сотрудник американского разведсообщества, который пожаловался на разговор Трампа с Зеленским в надзорные органы. Он намерен выступить на закрытых слушаниях перед законодателями. Пока же конгрессмены добиваются от Белого дома текста указанной жалобы. По итогам всех этих мероприятий демократы и примут решение о том, давать ли официальный старт процедуре импичмента.
Тем не менее если начнется процедура импичмента, она станет лишь четвертым таким случаем в истории страны. Поэтому даже сам факт ее запуска - это большое событие, которое во многом определит политический курс Трампа в остающийся год с хвостиком его первого срока и самым прямым образом повлияет на исход президентских выборов в 2020 году.
Трамп и Зеленский затронули ряд других тем, "проехавшись" по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и экс-послу США в Киеве Мари Йованович. Кроме того, бросается в глаза неприкрытая лесть, которой Зеленский ублажал падкого на комплименты американского коллегу.
Зеленский о своем избрании президентом: "...Должен признать, что многому у вас научился. Мы использовали многие ваши приемы и знания во время наших выборов... Мы хотим осушить болото в нашей стране. Мы привели много новых людей, не типичных политиков... Вы для нас великий учитель в этом".
Трамп о политике США и Европы по Украине: "Мы делаем больше, чем страны Европы, а они должны помогать намного больше. Германия для вас почти ничего не делает. Они только болтают и вам следует поговорить с ними об этом". (Зеленский горячо с этим согласился.)
Зеленский о после США: "Прошу, если у вас есть дополнительная информация для нас, это очень помогло бы расследованию во имя справедливости в нашей стране по отношению к послу США в Украине, если я правильно помню, ее звали Иванович. Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, я согласен на 100 процентов. Она ко мне относилась не лучшим образом, ей нравился предыдущий президент (Петр Порошенко), она была на его стороне".
Зеленский о недавней поездке в США: "Последний раз, когда я был в США, я остановился в Трамп-тауэр около Центрального парка в Нью-Йорке... Надеюсь, мы можем встретиться 1 сентября в Польше. А после этого отличной идеей для вас было бы отправиться на Украину. Можем на моем самолете, а можем и на вашем, который, вероятно, гораздо лучше моего".