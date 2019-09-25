Страховщикам следует открыть доступ к персональным данным пациентов

В этом году состоится Х Всероссийский конгресс пациентов. Его участники планируют обсудить вопрос об эффективном взаимодействии государства, страховщиков и пациентов.

С чего начать?

Ответ очевиден - с первичного звена медико-санитарной помощи. Именно здесь, в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), поликлинике, стационаре и районной поликлинике нам должны помочь понять, что происходит с нашим здоровьем. От состояния этих учреждений, от их материально-технической обеспеченности и укомплектованности профессиональными кадрами зависит здоровье и качество жизни каждого пациента.

Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на онлайн-конференции, состоявшейся 13 сентября, почти 400 зданий центральных районных больниц необходимо капитально отремонтировать или целиком снести. На это будет выделено почти 240 миллиардов рублей.

"Больные" вопросы

Сформировавшееся в обществе понимание необходимости поддерживать первичное звено медицинской помощи в немалой степени связано с активностью Всероссийского союза пациентов. В течение многих лет мы занимались выявлением наиболее "узких" мест отечественной системы здравоохранения. Нам удалось привлечь внимание государства в лице Минздрава РФ и страхового сообщества в лице Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и доказать необходимость особого внимания к первичному звену, к проблемам участковых терапевтов, педиатров и других специалистов.

Сегодня мы поднимаем широкий круг вопросов: - качество медпомощи и контроля за ним, медицинское страхование, обращение к совершенным медицинским технологиям, эффективное использование медицинской аппаратуры и лабораторной помощи, этика и деонтология во врачебной практике. В этом году акцент будет сделан на решении проблем реализации инновационных и орфанных препаратов (для лечения крайне редких заболеваний), на лечебном питании и защите прав пациентов. Многие из этих вопросов завязаны на обязательное медицинское страхование, на проблему информационного взаимодействия между госструктурами, медучреждениями, страховыми медицинскими организациями и сообществом пациентов.

Назревшее решение

Для решения перечисленных выше задач требуется более плотный контакт между всеми заинтересованными сторонами. В частности, было бы целесообразно подключить страховые компании к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В результате пациенты будут освобождены от необходимости самостоятельно собирать справки и чеки об оплате, а также другие документы для получения положенных им страховых выплат.

То же самое должно касаться не только ЕГИСЗ, но и в целом доступа страховщиков, в частности, работающих в сфере страхования жизни, к персональной медицинской информации. Такой доступ, безусловно, необходим для того, чтобы страховые компании могли своевременно реагировать на критические ситуации, в которые попадают их подопечные. Особенно остро этот вопрос стоит при оказании услуг тяжелобольным, когда ни сами пациенты, ни их родственники не могут получить страховые возмещения. Иногда абстрактное право на защиту информации может стоить пациенту жизни.

Отсутствие достоверной информации о состоянии здоровья подопечного не позволяет страховым компаниям адекватно оценить риски. Это приводит к затягиванию процедуры лечения как на стадии заключения договоров, так и при страховых выплатах. С согласия пациента страховые компании должны получить доступ к информации о нем, той, что необходима для оказания ему полноценной медицинской помощи. Со своей стороны, медицинские учреждения должны быть обязаны такую информацию предоставлять.

Нельзя остаться в стороне

Предстоящий Конгресс станет аудиторией, где можно по-новому подойти к решению назревших в системе здравоохранения проблем. Мы близки к консенсусу в области обеспечения хронически больных и онкобольных дорогостоящими лекарствами, готовы к прорыву в сфере лечения орфанных заболеваний. Но остаются и сложные вопросы. Они касаются, в частности, госзаказа и единого госпоставщика.

Мы помогаем всем заинтересованным сторонам - государственным ведомствам, страховому сообществу, объединениям медицинских работников и пациентским организациям - найти эффективные пути взаимодействия и решения актуальных проблем, стоящих перед российским здравоохранением. В конечном счете речь идет о повышении качества жизни наших граждан.