В мире
25.09.2019 11:42
Текст: Юрий Сизов

Страны СНГ заинтересованы в развитии торговли услугами

"Чрезвычайно важной" назвал посол Узбекистана в РБ Насирджан Юсупов разработку и принятие соглашения о свободной торговле услугами на пространстве СНГ, подчеркнув взаимную заинтересованность в развитии этой сферы кооперации. Об этом он заявил 25 сентября в белорусской столице накануне заседания Совета полномочных представителей государств Содружества, передает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА

Кстати, экспертному сообществу Совета постпредов, уточняет агентство, предстоит обсудить и итоги рассмотрения вопроса "О реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года" на заседании Экономического совета СНГ в сентябре этого года.

Фото: БЕЛТА
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В общем объеме валового внутреннего продукта, пояснил Юсупов, из года в год растут услуги, вот почему существует большая потребность в разработке и подписание данного документа. Оно откроет, убежден посол, "новые возможности для совместной деятельности стран Содружества в сфере экономики".

Кроме того, участники заседания дадут сегодня и оценку деятельности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ. Созданная семь лет назад, эта структура, поясняет агентство, занимается подготовкой предложений по формированию и реализации межгосударственных программ и проектов, совершенствованием нормативной правовой базы в области фундаментальной науки.

Совет взаимодействует с национальными академиями наук и другими организациями, работающими в области фундаментальной науки стран Содружества, а также с органами отраслевого сотрудничества, Исполнительным комитетом СНГ, органами государственной власти государств - участников соглашения.

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