Страны СНГ заинтересованы в развитии торговли услугами

Кстати, экспертному сообществу Совета постпредов, уточняет агентство, предстоит обсудить и итоги рассмотрения вопроса "О реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года" на заседании Экономического совета СНГ в сентябре этого года.

В общем объеме валового внутреннего продукта, пояснил Юсупов, из года в год растут услуги, вот почему существует большая потребность в разработке и подписание данного документа. Оно откроет, убежден посол, "новые возможности для совместной деятельности стран Содружества в сфере экономики".

Кроме того, участники заседания дадут сегодня и оценку деятельности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ. Созданная семь лет назад, эта структура, поясняет агентство, занимается подготовкой предложений по формированию и реализации межгосударственных программ и проектов, совершенствованием нормативной правовой базы в области фундаментальной науки.

Совет взаимодействует с национальными академиями наук и другими организациями, работающими в области фундаментальной науки стран Содружества, а также с органами отраслевого сотрудничества, Исполнительным комитетом СНГ, органами государственной власти государств - участников соглашения.